Bir puan Konyaspor'u mutlu etti

Kaynak: AA
Bir puan Konyaspor'u mutlu etti
Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Ömerovic berabere biten Fatih Karagümrük maçı sonrasında 1 puan için sevindiklerini anlattı.

Süper Lig'in 30. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Fahrudin Ömerovic, kazandıkları her puanın altın değerinde olduğunun altınız çizdi.

Fahrudin Ömerovic, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

İki takımın da iyi oynamaya çalıştığını belirten Ömerovic, şu ifadeleri kullandı:

"İyi bir maç oldu. İlk devre topa biraz daha fazla sahip olduk. Golü de bulduk. Son dakikalarda yediğimiz golde şansızlık yaşadık. Son dakikalarda yediğimiz goller bize pahalıya patladı. Daha fazla puan alabilirdik. Takımın ayakta kalması önemli. İlk günden itibaren takımın irade gücü ve savaşması önemli. Futbolda hatalar olur. Uzatmalarda 1-1'den sonra gol bulabilirdik.

1 PUAN İÇİN MULUYUZ

1 puan aldığımız için 'Mutluyuz.' diyemem ama yine de 1 puan değerli. Son 3 maçta 5 puan almak iyi. Daha fazla da olabilirdi. İyi oynamak veya kötü oynamak önemli değil. Önemli olan puan almak. Her puan altın değerinde. Geride kalan 8 maçımız var. Umarım yeterli puanı alırız ve sezonu kapatırız."


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