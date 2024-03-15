Adana'nın acısı Konyaspor'u İstanbul'da nasıl yaktı? Recep Çınar yazdı

Konyaspor’un performansına bakıldığı zaman, kötü oynarken kazanamaması bir tarafa, iyi oynarken kaybetmesi can sıkıyor…

Ya da skor olarak öndeyken yakalanmak veya geriye düşmek hayal kırıklığı yaşatıyor bünyede…

Konyaspor’un Adana Demirspor maçı da öyle oldu…

Son dakikalara önde giren, maçın bitimine 3-5 dakika kala kazanabileceği bir maçı beraberlikle bitiren yeşil-beyazlılar, bu anlamda oldukça istikrarsız…

Adana Demirspor maçında biraz beceriksizlik, biraz şanssızlık, ama daha çok dikkatsizlik günün kabusa dönüşmesine, takımın daha büyük ve derin bir kaosun içine girmesine neden oldu…

Hem de sezonun yükünü taşıyacak Karagümrük maçı öncesinde…

Ligin boyu kısaldıkça sadece Konyaspor değil, lige tutunmak için ölümüne mücadele eden 7-8 takım, hem psikolojik, hem de sportif anlamda biraz daha rahatlamak istiyor…

Çünkü, bu takımların hemen hemen hepsi zorluk derecesi yüksek maçlar oynayacaklar…

Konyaspor, Adana Demirspor beraberliğinden sonra, girdiği sıkıntılı süreci Karagümrükspor maçıyla atlatabilecek miydi?

Bütün hazırlıklar galibiyet üzerine yapıldı…

Yeşil-beyazlılar, hafta içindeki teknik ve taktiğe dayalı antrenmanlarla Karagümrükspor’u geçmenin hesaplarını yaptılar…

Dahası, Konyasporlular, bu maçın “B planının” olmadığına inanarak çıktılar Olimpiyat stadına…

Yani kazanmak için…

Omeroviç, sakat olan Damjanoviç’in yerine Uğurcan’ı görevlendirdi savunmanın merkezinde…

Sağ arkada ise Ahmet Oğuz’a forma verdi…

Bosnalı Hoca, Adana Demirspor maçında ilk 11’de şans verdiği Oğulcan Ülgün ile Ethemi’yi kulübeye çekerken, haftalardır görmezden geldiği Marlos Mareno ile Cicaldau’yu sahaya sürdü…

Omeroviç, her zaman olduğu gibi, 4-2-3-1 sistemini tercih etti.

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Karagümrük cephesinde ise, özellikle 29. Haftadaki 5-1’lik yenilgi, camiada büyük bir tramvaya sebep oldu…

Bu 5-1’lik hezimetin ihalesi de doğal olarak Şota’ya kaldı…

Dolayısıyla Şota ile yollar ayrılırken, kırmızı-siyahlı ekibin başına Tolunay Kafkas getirildi…

Yeni bir teknik adam, oyuncular üzerinde ister istemez bir sinerji yaratır…

Bunun avantajı ile çıktılar sahaya…

Karşılaşmanın ilk 10 dakikasını iki takım da temkinli, daha doğrusu birbirlerini tartarak geçirdiler…

Baskın basanındır diye düşünmüş olmalı ki, Omeroviç biraz daha önde tutmaya çalıştı oyunu…

Özellikle kenarlardan inanılmaz bir iştahla Karagümrük kalesine yüklendiler, hem Ndao hem de Marlos Mareno ile…

Zaman zaman da göbekten denediler gol girişimlerini…

“Nzonzi ilk 45’in patronuydu” dersek abartmamış oluruz…

Fransız oyuncu, bu yarının büyük bölümünde dengeleri Konyaspor’un lehine çeviren isim olarak ön plana çıktı…

Marlos Morenoz da, ilk yarının göze batan, etkili olan, aynı zamanda topu ezen, Guelherme’ye boş koşular attıran, ama golün asistini de yapan oyuncuydu…

Etkili miydi…

“hayır” diyemem…

Karagümrüklüler bu oyuncu oynatmamak için de, ellerinden geleni yaptılar ve bunda da başarılı oldular…

Sokol ve Cicaldau ikilisi Karagümrük takımının top yapmasını ve oyun kurmasını engelleyerek, bu anlamda iyi iş çıkardılar ilk 45’de…

Konyaspor, ilk yarı bittiğinde soynma odasına 3 puanla giderken, ikinci yarıya da bu avantajla başladılar…

KARAGÜMRÜK ETKİLİ BAŞLADI

Ev sahibi takım doğal olarak agresif başladı ikinci yarıya…

Özellikle kenarlardan ve merkezden, Konyaspor savunmasının arkasına atılan yüksek toplarla gol aradı…

Ev sahibi takımın kenar oyuncuları, yüksek toplarla Güven Yalçın’ı buluşturmayı hedeflediler, ama Konyaspor savunma oyuncuları, ikinci yarının ilk çeyreğinde pozisyon şansı tanımadı Karagümrüklülere…

Bu dakikalarda Konyaspor orta sahasında görev yapan Cicaldau’nun oyundan düşmesi, Karagümrük takımının merkezde daha etkili olmasına neden oldu…

Omeroviç’in 70’de Cicaldou’yu kenara almasını beklerken, Sokol ile Marlos’u çıkarması bana ilginç geldi…

Konyaspor, 1-0 önde olmanın psikolojisi ile geri vites yapınca, Karagümrük takımı biraz daha öne çıktı, beraberliği kovaladı…

Nitekim 85’de Konyaspor savunması hata yapınca, Güven Yalçın cezayı kesti ve yeşil-beyazlılar, geçen hafta Adana Demirspor maçında olduğu gibi, 3 puanı avuçlarının içinden kaçırdılar…

Konyaspor bu beraberlikle puanını 33’e çıkarırken, Karagümrük ise puanı 30 yaptı