Konyaspor son vagona nasıl biner?

Karagümrükspor ile Konyaspor 30. Haftanın açılış maçında İstanbul’da karşı karşıya gelecekler…

Kabul etmek gerekir ki, 29 puanlı evsahibi takım Karagümrükspor için zorluk derecesi ne kadar yüksek bir maç ise 32 puanlı Konyaspor için de aynı ölçüde zor maç!

Hem Konyaspor, hem de Karagümrükspor, hangisi kazanırsa, sadece 3 puan kazanmış olmayacaklar, daha da fazlasını koyacaklar ceplerine…

Kaybederlerse de sıkıntı biraz daha hissedilecek…

Nereden bakılırsa bakılsın, iki takım için kolay bir maç olmayacak…

Orası kesin…

Belki de “son vagon” olacak…

Şeytanın avukatlığını yapıyorum; son vagona binen devam edecek, binemeyen el sallayacak!

Konyaspor penceresinden bakıldığı zaman; kazanılması zor, ama imkansız değil…

Omeroviç’in genel olarak ortalamasına bakıldığı zaman, başarısız değil…

ÇOK DAHA FARKLI ŞEYLER YAZACAKTIK

Yüzde yüz düştü gözüyle bakılan Konyaspor, yeniden küllerinden doğarken, Omeroviç’in takımın üzerine bir sinerji getirdiği gerçeği, sadece benim değil, çoğunluğun düşüncesi…

Özellikle yenilerin katılımıyla takımın iyi oynadığı da…

Konyaspor, bölüm bölüm iyi oyununu, ürettiği pozisyonlarla değerlendirmiş olsaydı ve Balotelli’nin final vuruşu engellenmiş olsaydı, bugün çok daha farklı şeyler konuşulacak veya yazılacaktı…

Başka bir deyişle de, savunma oyuncuları uyuyunca, yeşil-beyazlılar, Karagümrükspor maçı öncesi hem moral, hem de bir tık daha yukarıya çıkma şansını kaybettiler…

Cuma günü oynanacak maçta Konyaspor’un hiçbir mazereti olmamalı ve ne yönetenler ne teknik adamlar ne de oyuncular “bu maçı unutalım, önümüzdeki maçlara odaklanalım” gibi, alıcısı olmayan cümleler kurmamalılar…

Şurası bir gerçek ki, Karagümrükspor “Kırmızı görmüş boğa” gibi saldıracak Konyaspor kalesine, çünkü, kırmızı-siyahlı ekibin yeni hocası Tolunay Kafkas bütün riskleri alarak, sahaya kazanmak için sürecek takımını…

Dolayısıyla da kazanma adına bütün kartlarını oynayacaktır…

Konyaspor bunu fırsata çevirebilir mi?

Omeroviç, tahtaya doğru oyuncuların ismini yazar, doğru oyunu da oynatırsa, Karagümrük’ün bütün avantajlarını lehine çevirebilir…

Şunu da ıskalamamak lazım; elinde sihirli değnek yok Omeroviç’in…

Adana Demirspor maçından sonra yaptığı konuşmalardan çıkardığım kadarıyla iyiniyetli ve “vazgeçmeyeceğiz, daha 9 maçımız var” diyor…

İyi niyet yeterli mi?

Tabii ki değil…

Bu maçta oyuncular arazi vitesine takmalı veya iki kişilik bir performans ortaya koymalı…

Boşnak hocanın, Karagümrük maçına hangi futbol aklı ve hangi strateji ile çıkacağı da önemli…

Büyük bir ihtimalle savunma tedbirlerini elinden bırakmayacak, rakibi çözecek ve kazanma adına da elindeki silahları en iyi şekilde kullanacaktır…

Daha organize olacaktır…

Daha bilinçli gidecektir rakibin üzerine…

Kabul; içinde bulunduğu durum nedeniyle heyecan verici, ama gerçekçi bir oyunu ve sonucu değiştirebilecek çok oyuncusu yok bu takımın…

Ama Konyaspor’un bu maçı kazanmak için yetebilir bir kadroya ve bu kadroyu iyi yönlendirebilecek bir teknik adama sahip olduğunu söylemek mümkün...

Burada en önemli sorun şu; Konyaspor, yakaladığı fırsatları ya da ürettiği pozisyonları değerlendirebilecek mi?

Pozisyon bulmak önemli, ama bu pozisyonları dağlara taşlara gönderiyorsan, “çok pozisyona girdik” demenin de bir anlamı yok…

Adana Demirspor maçında olduğu gibi…

Kısacası şu; Konyaspor, Karagürükspor karşısında sahada takım gibi durur, takım gibi oynarsa ve yakaladığı pozisyonları değerlendirebilirse istediği sonuçla dönebilir…

Dahası Konyaspor, Tolunay Kafkas ve Karagümrük takımının gücünü ve yapabileceklerini de dikkate alarak “doğru futbol”u oynamalı…

Doğru futbol oynayan Konyaspor’un kazanacağına inanıyorum…

Benim futbol aklım da bunu söylüyor...

Doğru futbol ne mi?

Kazanma adına sahaya her şeyini koymak…

Kısacası; Cuma günü hem Konyaspor, hem de Karagümrükspor taraftarlarını adrenali yüksek, aksiyonlu bir 90 dakika bekliyor.