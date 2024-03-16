Sadettin Saran Kocaelispor'la anlaştı

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Sadettin Saran Kocaelispor'la anlaştı
Kocaelispor başkanı Engin Koyun Saran Grup ile yapılan anlaşmayı açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor’un Başkanı Engin Koyun, kulübün Saran Holding'e olan borcunun ödenmesinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Sosyal medyadan konuya ilişkin bir açıklama paylaşan Koyun, "Kocaelispor’umuza hayırlı olsun, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sadettin Saran ile Kocaelispor’dan alacağı ile ilgili mutabakata vardık. Üstün gayretleriyle toplantıyı sağlayan, Kocaeli Milletvekilimiz Sn. Lütfü Türkkan’a, alacağın ön ödemesi konusunda desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Sn. Tahir Büyükakın’a, ödemenin planlanmasında telefon açarak destek veren İzmit Belediye Başkanı Sn. Fatma Kaplan Hürriyet’e ve fedakarlıklarından dolayı Sn. Sadettin Saran’a teşekkür ederiz" dedi

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Anlaşmaya sebep olan borcun 2000’li yıllardan kalma yayın haklarından kaynaklandığını söyleyen Koyun borç miktarının ise 14 milyo lira olduğunu ifade etti.

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