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Bir sahte doktor olayı daha: Önlük isteyince gerçek ortaya çıktı

Mersin'de kendisini "anestezi doktoru" olarak tanıttığı hastanede önlük isteyen şüpheli, güvenlik görevlilerinin dikkati sonucunda yakalanıp polise teslim edildi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 11:27
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Bir sahte doktor olayı daha. Mersin'de kendini anestezi doktoru olarak tanıttı. Önlük isteyince yakalandı

Bir sahte doktor olayı daha: Önlük isteyince gerçek ortaya çıktı
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesindeki hastaneye giden M.K.U, kendisini “anestezi doktoru” olarak tanıttığı görevlilerden önlük istedi.

Çocuk Yoğun Bakım Servisine giriş yapmaya çalıştığı sırada doktor olmadığı anlaşılan şüpheli, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K.U. emniyete götürüldü.

ÖNCEDEN DE FARK EDİLMİŞ, YALANLA KURTARMIŞ

Şüpheli ifadesinde, Kulak Burun Boğaz Polikliniğinde muayene olabilmek için gittiği hastanede, boş olan bir odadan doktor önlüğü aldığını, bu sayede kendisini meslektaşı olarak tanıttığı doktora muayene olduktan sonra önlükle hastaneden ayrılıp, evine gittiğini belirtti.

Daha sonra doktorluk mesleğini merak ettiği için aynı günün gece saatlerinde tekrar hastaneye gittiğini ileri süren M.K.U, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinden giriş yapmaya çalıştığı sırada üzerindeki önlüğün içerisindeki takip cihazı alarmının çalması üzerine güvenlik görevlileri tarafından yakalandığını, onlara da sağlık personeli olduğu, gündüz muayene olurken önlüklerin karıştığı ve önlüğü bırakmak için geldiği yalanını söylediğini anlattı.

Şüpheli, önlüğü bıraktıktan sonra Çocuk Yoğun Bakım Servisine gittiğini, bina girişinde kendisini “anestezi doktoru” olarak tanıttığı çalışanlardan önlük istediğini, temizlik görevlileriyle servise giriş yaptığı sırada doktor olmadığının anlaşılması üzerine güvenlik görevlileri tarafından yakalandığını belirtti.

“Sahte doktor” M.K.U’nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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