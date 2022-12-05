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  • Bir sahte hoca dehşeti de Ankara’da yaşandı: “İçinde cinler var” dedi, defalarca tecavüz etti

Bir sahte hoca dehşeti de Ankara’da yaşandı: “İçinde cinler var” dedi, defalarca tecavüz etti

Ankara’da yaşayan ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören genç kadın sahte hocanın cinsel saldırısına uğradı. Sahte hoca, genç kadının içinde ‘cinler’ olduğunu iddia ederek defalarca zorla cinsel ilişkiye girdi. Yaşadıklarına dayanamayan genç kadın savcılığa şikayette bulundu ve sahte hoca tutuklandı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 12:26
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Bir sahte hoca dehşeti de Ankara’da yaşandı: “İçinde cinler var” dedi, defalarca tecavüz etti

Bir sahte hoca dehşeti de Ankara’da yaşandı: “İçinde cinler var” dedi, defalarca tecavüz etti
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Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki epilepsi hastası M.Y. psikolojik sorunları nedeniyle Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri servisinde tedavi görmeye başladı.

Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre bu sırada M.Y.'nin babası N.Y., tedaviden bir sonuç alamadıklarını düşünerek bir akrabaları aracılığıyla sözde hoca Murat Y. ile tanıştı.

İddiaya göre Murat Y. M.Y.'nin evine gittiği sırada ailesine, cinlerin musallat olduğunu, 30 yıldır bu işi yaptığını ve kızlarını tedavi edebileceğini söyledi.

20 BİN LİRA ALDI

Ailenin ikna olması üzerine eve gelip giden Murat Y., her seferinde M.Y. ile yalnız kalması gerektiğini okuma yapacağını söyleyerek aileyi dışarı çıkardı. Kızlarının okuduğu dualarla düzeleceğini söyleyen Murat Y., farklı farklı zamanlarda 20 bin TL para aldı.

'CİNLERİN ÇIKMASI İÇİN CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEN GEREK'

Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan M.Y., ailesine Murat Y.'nin kendisini istismar ettiğini, bu durumu söylediği takdirde anne babasını öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Şikayetçi olan M.Y., Murat Y.'nin 'Benim üstün güçlerim var, cinlerim var. Senin içindeki cinleri çıkarabilirim. Sakın sesini çıkarma, içindeki bu cinlerin çıkması için benimle cinsel ilişkiye girmen gerek aksi halde delirirsin. Kendine ve ailene zarar verirsin' dediğini ifade etti.

M.Y., ifadesinde, "Murat Y. bu şekilde benimle 4-5 defa ilişkiye girdi. Cinsel birliktelik öncesinde cebindeki bıçağı çıkararak 'bana karşı gelirsen aileni öldürürüm, seni de öldürürüm. Bizim yaşadıklarımızı anlamasınlar diye ailene karşı iyi görüneceksin, ailenin bilgisi olursa da inkar et' dedi.

Benimle görüşme taleplerin devam etti. Tüm bunlara dayanamayarak şikayetçi oldum" dedi.

'İYİLEŞMESİ İÇİN GÖBEĞİNE TEN ÜZERİNDEN DOKUNDUM'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Y., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Murat Y., M.Y.'ye dua okuduğunu, sadece iyileşmesi için göbeğine ten üzerinden dokunarak okuma yaptığını söyledi.

Savcılık tarafından Murat Y. hakkında M.Y.'ya karşı 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 21 yıldan az olmamak şartıyla, baba N.Y.'ye karşı ise 'Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianame 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

 

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yk
5.12.2022 12:35
psikologa, psikiyatra gitseydi bu başına gelmezdi. yıllardır aynı sorunlar oluyor kimse ders almıyor.  
 
bgün
5.12.2022 12:34
Bu devirde bu kadar cahillik pes doğrusu.Bizim insanlarımız neden din cahili?Neden okumuyoruz.?Neden dinimizi tam bilmiyoruz.?Allah korusun, Cennetten arsa satılıyor dense inancaklar var gibi.Bu ne ya  
 
Hamit Seki
5.12.2022 12:33
Fetöcü imam, ağbi, abla, hakim, savcı, asker, derken şimdi de sahte doktor, hoca, asker, avukat, rektör, bakalım ucu nereye çıkacak bunun.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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