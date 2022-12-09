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Bir sözde hoca da erkeklere yürüdü: Yanına gidene kadar bir sürü düşünceye girersin

Bir televizyon kanalında dini konular ile ilgili yorumlarda bulunan Saffet Umul, "Erkekler sakal bırakmalı. İleride adam görüyorsunuz uzun saçlı, sakalı da yok. Yanına gidene kadar bir sürü düşünceye girersin" dedi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 10:40
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Yanına gidene kadar bir sürü düşünceye girersin. Bir sözde hoca da erkeklere yürüdü

Bir sözde hoca da erkeklere yürüdü: Yanına gidene kadar bir sürü düşünceye girersin
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Çeşitli televizyon kanallarında ekranlara çıkaran fetvalarda ve saçma dini söylemlerde bulunarak tepki çeken sözde imamlara bir yenisi daha eklendi.

FM TV’de Saffet Umul’un sunduğu Murat Bayaral ve Hikmet Kahrıman’ın yorumculuk yaptığı Saklı Gerçekler programında Saffet Umul’un erkeklerin sakal bırakmasında ilişkin yorumu sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İzleyicilerden gelen bir soruyu cevaplayan Saffet Umul’un sözleri şöyle:

“Erkeğin sakal bırakması için hanımından müsaade almasına gerek yok.
Erkek sakal bırakmakla memurdur.
Erkek kadından ayrılmak için sakal bırakmalıdır zaten.
Erkeği kadından ayıran iki uzuv vardır.
Bunlardan bir tanesi sakaldır.
İleride bir adam gördünüz uzun saçlı, zaten şimdi kadınımız da erkeğimiz de aynı giyiniyor.
Bir bakıyorsun uzun saçlı sakalı da yok.
Yakınına gelene kadar onu kadın zannedersin.
Allah muhafaza bir sürü düşünceye de girersin.”

Umul’un o sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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Vatandaş
9.12.2022 11:01
Bende tam sinek kaydı yapmıştım. Saçımı da uzatsam mı acaba?  
 
Atatürk yolunda canım veririm!
9.12.2022 11:00
Bunlar kudurmuşlar. ERKEKLER, buyurun söz hakkı sizlerde. Ben bilmem, artık kendinizi koruyun derim. Bunlar iyice sapıttı. Kadın, kız, çocuk ve hayvanları koruyalım derken, listeye erkekler de eklendi  
 
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