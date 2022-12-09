Bir sözde hoca da erkeklere yürüdü: Yanına gidene kadar bir sürü düşünceye girersin

Çeşitli televizyon kanallarında ekranlara çıkaran fetvalarda ve saçma dini söylemlerde bulunarak tepki çeken sözde imamlara bir yenisi daha eklendi.

FM TV’de Saffet Umul’un sunduğu Murat Bayaral ve Hikmet Kahrıman’ın yorumculuk yaptığı Saklı Gerçekler programında Saffet Umul’un erkeklerin sakal bırakmasında ilişkin yorumu sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İzleyicilerden gelen bir soruyu cevaplayan Saffet Umul’un sözleri şöyle:

“Erkeğin sakal bırakması için hanımından müsaade almasına gerek yok.

Erkek sakal bırakmakla memurdur.

Erkek kadından ayrılmak için sakal bırakmalıdır zaten.

Erkeği kadından ayıran iki uzuv vardır.

Bunlardan bir tanesi sakaldır.

İleride bir adam gördünüz uzun saçlı, zaten şimdi kadınımız da erkeğimiz de aynı giyiniyor.

Bir bakıyorsun uzun saçlı sakalı da yok.

Yakınına gelene kadar onu kadın zannedersin.

Allah muhafaza bir sürü düşünceye de girersin.”

Umul’un o sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.