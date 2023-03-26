Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan

Son şampiyon Trabzonspor Kulübü’nde, bir olağanüstü genel Kurul daha geride kaldı.

Bordo Mavili Kulübün 47’nci dönem yönetim kurulu faaliyet raporunun dün bilgilendirilmesinin ardından, kongre üyelerinin konuşmalarındaki eleştiri ve dilek ve temennilerinden sonra, gözler haliyle bugüne çevrilmişti.

Dün protokolde oturan Ahmet Ağaoğlu, söz hakkı almayıp konuşmazken, aynı akşam da İstanbul’a dönerek bugünkü seçimi beklememesi enteresan. Gidiş o gidiş…

Ağaoğlu’na yıllar sonra gelen şampiyonluk için samimiyetle koca bir teşekkür ederken, bu sezon için yapılan inanılmaz yabancı oyuncu transferindeki hatalara, uçuk rakamlara, menajerlere ödenen hazinelere! Büyük bonservis bedelleri için, tabi ki aynı şeyi söyleyemem.

Bir takım şampiyon olduğu sezonda, dört dörtlük bir zamanlamayla nokta transferler yapıyor. Bir sezon sonra ise tam tersi.

Kulübün 3 Milyar Liraya dayanan borcunun hızla eritilebilmesi için bugün seçilen yeni yönetim kuruluna çok iş düşecek.

Trabzonspor Kulübü’nün yeni seçilen başkanı Ertuğrul Doğan, büyük bir ihtimalle Trabzonspor Tesisleri’nin içinde ve başında devamlı olmak suretiyle, Asbaşkan olarak düşündüğü Zeyyat Kafkas’ı oturtacağına kesin gözüyle bakıyorum. Kafkas, işte otoriterdir. Titizdir. Verilen iş zamanında yapılmaz ya da bitirilmezse hesap sorar. Böyle biliyorum. Dilerim yanılmam.

Dünkü konuşmalarda; Hayri Gür Spor Salonu’nda yaklaşık 400 kongre üyesi vardı. Bugün tek liste olmasına rağmen bu sayının arttığını görmek, işin ciddiyetine önem verenlere adeta saygı göstermekti… Bu yüzden kongreye gelip oyunu kullananlara bende tüm samimiyetimle ‘Eyvallah’ diyorum.

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Bugün salon girişinde gelen kadın-erkek kongre üyelerini, tek aday olmasına rağmen kapıda karşılayan 46 yaşındaki Ertuğrul Doğan ve 56 yaşındaki Zeyyat Kafkas, gelenlerinde takdirini kazandı, kazanmadı değil. İsimleri seversiniz sevmesiniz orasını ben bilemem ben isimlere takılmam. Taşın altına elini cesaretle sokanlara saygı duyulmasına bakarım.

Yapılacak icraat; kulübe kazandırılacaklara ve köklü gelir getiri projelere ve takımın alt yapısında görev yapan ya da yapacak olan antrenör ve oyunculara verilen değere bakarım. Tabi ki, personel ilişkilerinde unutmamak lazım. Tolere önemli!

Ben bu yazıyı şu saatlerde salonda yazarken, oy atma işlemleri rahat bir şekilde devam ediyordu. Saat 16.oo’ da da; sandıklar kapanacak ve oy sayım işlemine geçilecek, bu bilinen.

Trabzon-Spor Platformu’nun Genel Sekreteri Levent Sekban ve 6 üyesinin, bir beyaz liste yaparak; başına Ertuğrul Doğan’ı yazmaları, altına da kendi isimlerini yazdıktan sonra bu beyaz listeyi kongre üyelerine dağıtmaları ve onlardan ‘oy’ istemeleri en doğal hakları, saygı duymak lazım. Gerçi, listeyi delme girişiminin böyle ciddi ve büyük sorumluluk alacak bir aşamada, kabul görmeyeceğini biliyordum. Burası kongre salonu, kavganın dışında bu tip girişimler ve kulisler olağandır.

Ertuğrul Doğan’ın listesinde bazı önemli isimler var. Hepsini tek tek anlatmaya gerek yok ama Zeyyat Kafkas, Birhan Emre Yazıcı, Serkan Kılıç , Nevzat Kaya isimleri yeni oluşuma mutlaka güç katacaktır.

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Her ne olursa olsun yıllardır dediğim şu: Bu kulüp kimsenin cebine sığmasın. Gelen yönetimler bu kulübü, kulübün kendi gelirleriyle döndürsün. Kimseye ya da kimselere muhtaç etmesin. Trabzon’un çocuğuna ve yurt içindeki yerli oyunculara ağırlık versin. Tabi ki yabancısız olmaz. Onlarda yaşa, kaliteye, geleceğine ve kulübün üzerine ağır olmadan getireceği maddi yüke dikkat etmek lazım.

Bunlar çoğu zaman yapılmadığı için borç yukarıda yazdığım rakama dayandı.

Gelen yeni yönetimin yapacağı ilk iş; bana göre, görev dağılımından sonra (Bu görev dağılımı önemli) personel, futbolcu ve menajer alacakları olan 45 milyonu bulan rakamı sıcağı sıcağına temin etmek.

Bana sorarsanız sezon sonuna kadar Orhan Ak ile devam edilsin. Diyorsanız ki; gelecek olan teknik adamın şimdiden takımı tanıması lazım, ardından ona göre önümüzdeki sezon için gidecek ve aşırıya kaçmadan gelecek olanları belirlemesi ve de plan programını yapması lazım. O zaman önündeki Kayserispor maçı sonrası o isim belirlenir.

Bugüne kadar yazılan çizilen, özellikle sosyal medyalardaki bazı ergen grup ve şahsi hesaplarının, takipçi toplamak ve önem kazanmak için yazdıklarının, çizdiklerinin yüzde 99’u atmasyon. Bugünde Fatih Terim’in ismi sipariş mi geldi, bilmiyorum. Bu kulübün şu anki kasası Fatih Terim’in isteyeceklerini kaldırmaz. Sanırım siz halen işin ciddiyetinin farkında değilsiniz. Hayırdır? kulüp Katarlılarla, Arabistanlılara mı kalsın? Onu mu istiyorsunuz?

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O yüzden; bu yönetim ince dokuyup sık eleyecektir. Ama derseniz ki; bu takıma en yakın yabancı teknik adam kim? başarıya aç olan ve ligde iyi işler yapan, Adana Demirspor ‘un İtalyan teknik adamı Vincenzo Montella derim. Yalnız kimse plase durumdaki Fatih Tekke düşüncesini ‘es’ geçmesin. Sürpriz isim ise ancak Fatih Terim olur.

Bekleyip göreceğiz. Bana göre, bu teknik adam konusundan çok, yarından itibaren yapılacak ilk yönetim toplantısıyla maddi ve manevi konular masaya yatırılacaktır.

Bugün itibarıyla müzesi kupalarla dolu olan, şimdi buna, bu saatten sonra bir kez daha Türkiye Kupası’nı, kazanırsa yine Süper Kupayı eklemek, yeni teknik adama ve kulübün 18. Başkanı Ertuğrul Doğan’a nasip olursa şaşırmam.

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