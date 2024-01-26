Bir şehirde sadece 4 liraya ev sahibi olunuyor

Kaynak: Haber Merkezi
Bir şehirde sadece 4 liraya ev sahibi olunuyor
Hırvatistan’ın bir kasabası olan Legrad'ta sadece 4 lira karşılığında ev satın almak mümkün. Ülke daha fazla kişiyi bu bölgeye çekmek ve Legrad'ın nüfusunu artırmak için böyle bir uygulamaya imza attığını duyurdu.

Macaristan sınırındaki Hırvatistan'ın Legrad kasabasında şu anda yaklaşık 2 bin kişi yaşıyor.

1918′de Avusturya-Macaristan imparatorluğunun çöküşünden bu yana nüfusu giderek azalan Legrad'ın yönetimi nüfusunu arttırmak için 2018 yılından bu yana çok ilginç bir yol izlediğini açıkladı.

Hükümet yetkilileri kentteki bazı boş veya terkedilmiş evlerin tanesi sadece 4 lira 20 kuruştan (13 sent) satışa hazır olduğunu açıkladı.

Bu düşük maliyetli evlerden birini almak için 2 şart sunuldu:

Bunlardan biri aile sahibi olmak diğeri ise başka bir mülk sahibi olmamak.

2018′den bu yana bu yöntemle daha fazla çocuk bulunduğu ve bunun sonucunda şehre yeni bir kreş bile açıldığı açıklandı. Legrad belediye başkanı Ivan Sabolic "Oturuma hazır 5 konut satıldı. Üç aile zaten buraya taşındı ve bizi sevindiren şey, her üç ailenin de taşınma sırasında yeni bir çocuğu olmasıydı. Bu durum kreşteki çocukların sayısını arttı" dedi.

4 LİRAYA EV SAHİBİ YAPIYORLAR

Legrad yönetimi, 2021 yılında kentteki 19 terkedilmiş ya da inşaatı tamamlanmamış boş evi o zamanki Hırvatistan’ın para birimi olan 1 Kuna'ya yani 4 lira 20 kuruştan satışa sundu. Uzun süredir boş olduğu için bakımsız durumda olan evler konusunda da taşınan ailelerin binlerce euroya tadilatlar yapması gerektiğinin altı çizildi. Bu yüzden belediye her taşınan aileye 3558 dolar tadilat yardımı yapacağını duyurdu.

SİCİLYA'DA DA 1 EUROYA EV SAHİBİ OLUNUYOR

Hırvatistan, azalan nüfuslarını artırmak için bu tür bir yaklaşımı benimseyen ilk ülke olmadı. Sicilya’nın bir kasabası olan Mussomeli’nin, boş evlerini 1 euro karşılığında satması daha önce viral olmuştu. “The Sopranos” ve “Good Fellas”ın yıldızı Lorraine Bracco da Sambuca di Sicilia adlı bir diğer İtalyan kasabasında 1 euroya bir ev satın alarak medyanın dikkatini çekmişti.

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