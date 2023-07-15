Bir sen kaldın geriye yorgun demokrat Kemal Dede. Sosyal medya Kılıçdaroğlu'nu bu hale soktu

40 cilt kitap yazsanız bu kadar güzel anlatılamazdı. Genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olması ve Erdoğan’a karşı bir kez daha kaybetmesi sosyal medyada mizah konusu oldu.

Bir sen kaldın geriye yorgun demokrat Kemal Dede. Sosyal medya Kılıçdaroğlu'nu bu hale soktu

Editör: Barış Atakan

Türkiye, 2023 genel seçimlerini geride bıraksa da yankıları hala sürmeye devam ediyor.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 74 yaşında (17 Aralık 1948) olması tartışmalara neden oldu.

2010 yılından beri genel başkanlık görevini devam ettiren Kılıçdaroğlu, ilk kez cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere katıldı ancak Erdoğan karşısında yüzde 47.84 oy oranıyla yenilgiye uğradı.

Bazı kesimler Kılıçdaroğlu’nun bir kez daha aday olma ihtimalini konuşurken, bazı kesimler de “kesinlikle olmamalı” diyerek karşı çıkıyor.

Bu tartışmaların sonucunda ise Kılıçdaroğlu’nun 74 yaşında olması ve bir kez daha aday olursa 79 yaşında olacağı sosyal medyada mizah konusu oldu.

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KILIÇDAROĞLU 10 SEÇİM KAYBETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2002 yılından beri girdiği 15 genel seçim, referandum ve yerel seçimi kazanırken; CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, Erdoğan’a karşı girdiği 10 seçimi de kaybetti.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a karşı girdiği 10. seçimini de kaybetti.

22 Mayıs 2010 tarihinde CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a karşı girdiği 10 yarışın da kaybedeni oldu.

Kılıçdaroğlu, 12 Eylül 2010 Anayasa Referandumu, 12 Haziran 2011 Genel Seçimler, 30 Mart 2014 Yerel Seçimler, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, 7 Haziran 2015 Genel Seçimler, 1 Kasım 2015 Erken Genel Seçim, 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu, 24 Haziran 2018 Seçimleri, 31 Mart 2019 Yerel Seçim, 14 ve 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini kaybetti.

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