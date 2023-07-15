Kılıçdaroğlu'nun neden kaybettiğini ortaya çıkardılar. Herkes bu videoyu elden ele dolaştırıyor

Cumhurbaşkanı seçimlerinin üzerinden bir buçuk ay geçti anca seçim sonuçları gündemden düşmüyor. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kaybetmesine ilişkin bir video sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Kılıçdaroğlu'nun neden kaybettiğini ortaya çıkardılar. Herkes bu videoyu elden ele dolaştırıyor

Seçimlere ilişkin sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede büyük beğeni topladı.

Videoda esprili bir dille Kılıçdaroğlu'nun neden kazanamadığı anlatıldı.

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2023 GENEL SEÇİMLERİ

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin üzerinden bir buçuk ay geçti. Yurt içi ve yurt dışında toplam 55 milyon 761 bin 445 kişi oy kullandığı seçimlerde Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı oldu. Özellikle yaşanan depremlerdeki yetersizliklerin üzerine kaybedeceği düşünülen Erdoğan'ın yeniden seçilmiş olması tartışma yarattı.

Seçim tartışmaları devam ederken ekonomik krizle boğuşan vatandaşlar zam yağmuru ile karşılaştı.

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