“Ekonomi iyi” diyen genç kız Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Sanki asker arkadaşıymış gibi Kılıçdaroğlu'na “Kemal” dedi

Sokak röportajında konuşan AKP'li genç kız, Kılıçdaroğlu'na “Kemal” diyerek ekonominin iyi olduğunu iddia etti. Genç kız Erdoğan'a övgüler yağdırdı.

“Ekonomi iyi” diyen genç kız Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Sanki asker arkadaşıymış gibi Kılıçdaroğlu'na “Kemal” dedi

Editör: İsa Karaaslan

Sokak röportajları gündem olmaya devam ediyor. Özellikle de AKP’lilerin konuşması dikkat çekiyor.

Dip Ses TV isimli Youtube kanalının sokak röportajında konuşan AKP'li genç kızın söyledikleri gündem oldu.

Sokak röportajında konuşan genç kızın söyledikleri dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'na “Kemal” diyen AKP’li “Ekonomi iyi” diyerek genç kız Erdoğan'a övgüler yağdırdı.

Genç kız tek temennisinin de Suriyelilerin sınır dışı edilmesi olduğunu dile getirdi.

AKP’li genç kızın açıklamaları şu şekilde:

“Ya adam yapıyor yani. Kemal gelseydi ne yapabilecekti ki? CHP'den istifa etmesi lazım. Suriyeliler gitsin, ülke daha da güzel hale gelecek. Ekonomimizin düzeleceğine ben canı gönülden inanıyorum. Reis başta olduğu sürece bu ülke batmaz.”

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