Bir tatlıdan daha fazlası, haz dolu bir Alman Pastası. İşte unutulmayacak tat bırakan tarif

Alman pastası, hafif dokulu tabanı ve ağızda dağılan iç dolgusuyla benzersiz bir haz veren bir tatlı tarifi. Bu ağızlara layık pasta, zarif yapımıyla misafirlerinizi cezbedecek ve damaklarınızda unutulmaz bir iz bırakacak. Bu muhteşem Alman pastası tarifini denemek için tam da zamanı. İşte tüm detaylar…
ALMAN PASTASI MALZEMELERİ:
2 adet yumurta
1,5 çay bardağı şeker
1 çay bardağı süt
3 çay bardağı un
1 çay bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
PASTANIN KREMASI İÇİN GEREKENLER:
500 ml süt
3 yemek kaşığı un
1 çay bardağı şeker
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı tereyağı
1 paket vanilya
ALMAN PASTASI YAPIMI:
İlk olarak pastanın kekini yapmakla işe başlanır.
Derin bir kap içerisinde yumurta ve toz şeker beyazlaşana kadar çırpılır.
Peşinden kalan diğer malzemeler eklenir.
Hamur, yağlanmış fırın tepsisine aktarılır.
Kek 160 derecelik ısıtılan fırında üzeri pembeleşene kadar pişirilir.
Pişen kek fırından çıkarılır ve soğumaya bırakılır.
Kek soğurken bir kap içerisinde krema yapılır.
Krema hazır olduğunda kek ortadan ikiye ayrılır.
Kekin orta kısmına tüm krema eşit şekilde yayılır.
Kekin üst tabanı kapatılır ve üzerine pudra şekeri serpilir.
Soğuduktan sonra yenilebilir.
Afiyet olsun.