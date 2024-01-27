Bir tatlıdan daha fazlası, haz dolu bir Alman Pastası. İşte unutulmayacak tat bırakan tarif

Kaynak: Haber Merkezi
Bir tatlıdan daha fazlası, haz dolu bir Alman Pastası. İşte unutulmayacak tat bırakan tarif
Alman pastası, bir tatlı olmaktan fazlası adeta bir haz yolculuğu sunan, her lokmasıyla damaklarda unutulmaz bir şölen yaşatan lezzet. Bu lezzetli pastanın yapımı biraz özen ve ince işçilik gerektiriyor olsa da sonuç sizi tatmin edecek. İşte kendine hayran bırakan Alman pastasının tarifi…

Alman pastası, hafif dokulu tabanı ve ağızda dağılan iç dolgusuyla benzersiz bir haz veren bir tatlı tarifi. Bu ağızlara layık pasta, zarif yapımıyla misafirlerinizi cezbedecek ve damaklarınızda unutulmaz bir iz bırakacak. Bu muhteşem Alman pastası tarifini denemek için tam da zamanı. İşte tüm detaylar…

640x360.jpg

ALMAN PASTASI MALZEMELERİ:

2 adet yumurta

1,5 çay bardağı şeker

1 çay bardağı süt

3 çay bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

PASTANIN KREMASI İÇİN GEREKENLER:

3656464-5552ab05dc77e17a96f02d33d68243d9.jpg

500 ml süt

3 yemek kaşığı un

1 çay bardağı şeker

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

ALMAN PASTASI YAPIMI:

3656464-beef25d915c97087e5e20a14be031f4f.jpg

İlk olarak pastanın kekini yapmakla işe başlanır.

Derin bir kap içerisinde yumurta ve toz şeker beyazlaşana kadar çırpılır.

Peşinden kalan diğer malzemeler eklenir.

Hamur, yağlanmış fırın tepsisine aktarılır.

Kek 160 derecelik ısıtılan fırında üzeri pembeleşene kadar pişirilir.

Pişen kek fırından çıkarılır ve soğumaya bırakılır.

Kek soğurken bir kap içerisinde krema yapılır.

Krema hazır olduğunda kek ortadan ikiye ayrılır.

Kekin orta kısmına tüm krema eşit şekilde yayılır.

Kekin üst tabanı kapatılır ve üzerine pudra şekeri serpilir.

Soğuduktan sonra yenilebilir.

Afiyet olsun.

Son Haberler
Eyüpspor 3 puanı 4 golle aldı. Tuzlaspor'a fark attı Spor
Eyüpspor 3 puanı 4 golle aldı. Tuzlaspor'a fark attı
Şimal hayranlarını sevindirecek haber. Beyin tümörü operasyonu geçirmişti Magazin
Şimal hayranlarını sevindirecek haber. Beyin tümörü operasyonu geçirmişti
Genç bir kadın verdiği tavsiyeyle gündem oldu: "Soğuk havalarda arabalı sevgili yapın" Video
Genç bir kadın verdiği tavsiyeyle gündem oldu: "Soğuk havalarda arabalı sevgili yapın"
Ünlü gazeteci Zafer Arapkirli 'Santos dayı' diyerek seslendi. Sefer görev emri bekliyor Spor
Ünlü gazeteci Zafer Arapkirli 'Santos dayı' diyerek seslendi. Sefer görev emri bekliyor
Mehmet Şimşek şifreli dolar mesajı mı verdi? Sözlerinin perde arkasında ne var? Gündem
Mehmet Şimşek şifreli dolar mesajı mı verdi? Sözlerinin perde arkasında ne var?
Zayıflamak için bıçak altına yatan şarkıcı canından oldu Magazin
Zayıflamak için bıçak altına yatan şarkıcı canından oldu
Galatasaraylı voleybolcu İlkin Aydın: Benim kalbimi çaldılar Spor
Galatasaraylı voleybolcu İlkin Aydın: Benim kalbimi çaldılar