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Neredeeen nereyeee… Bir zamanlar bu ülkede suçlu olmadığı için cezaevleri kapatılıyordu

1967 yılında Cumhuriyet gazetesinde çıkan bir haber “Nereden nereye” dedirtti.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 10:53
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Bir zamanlar bu ülkede suçlu olmadığı için cezaevleri kapatılıyordu. Neredeeen nereyeee...

Neredeeen nereyeee… Bir zamanlar bu ülkede suçlu olmadığı için cezaevleri kapatılıyordu
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Gazetenin yurt haberleri sayfasının manşet kısmında “Suçlu olmayınca Çaykara ilçesinde cezaevi kapatıldı” haberi dikkat çekerken haberin spotunda “Aynı ilçenin mahkemelerine de iki aydan beri hiçbir adli olay intikal etmedi.” yazıyor.

Haberin içeriğinde ise cezaevinin kapanması ile nöbetlerin kalktığından bahsediyor ve bu durumun jandarma kadrosunu ferahlattığı belirtiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan gazete küpürünü okuyanlar ise “Nereden nereye” demekten kendilerini alamıyor.

İşte o haber:

 

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