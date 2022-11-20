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Araba almak isteyenlere kötü haber! Tercih edilen otomobillere zam geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin matrah düzenlemesi açıklamasının ardından yurttalar otomobil fiyatlarında indirim beklentisine girdi. Bunun aksine ise kasım ayında otomobil markaları, bazı modellerinde zamma gitti. İşte Kasım 2022 ile birlikte otomobile gelen zamlar... 

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 10:48
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Tercih edilen otomobillere zam geldi. Araba almak isteyenlere kötü haber

Araba almak isteyenlere kötü haber! Tercih edilen otomobillere zam geldi
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Otomobil fiyatlarına gelen fahiş zamlar ile birlikte vatandaşlar, zor duruma düştü. Otomobil almayı düşünenlerin, uzun süredir beklentisi ise ÖTV indirimi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, matrah düzenlemesi üzerine çalıştıklarını bildirerek, “ÖTV indirimi gündemimizde yok, matrah artırımıyla ilgili çalışıyoruz” şeklinde konuşmuştu.

Otomobil yazarı Emre Özpeynirci'nin açıklamaları ise otomobil fiyatlarında indirim bekleyenleri üzdü. Özpeynirci, "Bakan Nebati'nin açıklamaları herkesi matrah beklentisine sokarken kasımda zamlar devam ediyor Birçok modele bugün kasım ayının ikinci zamları geldi" şeklinde konuşarak zamlanan araçları tek tek sıraladı.

İşte kasım ayında zamlanan araçların listesi ve zam oranları şu şekilde:

RENAULT

Clio yüzde 3,7-4,2

Taliant yüzde 3,3-10,9

Captur yüzde 4,3-11,5

Megane yüzde 2,7-4,5

Express Van yüzde 5,6

FIAT

Kasım ayının ilk günlerinden bu zamana Fiat Egea Sedan yüzde 1,7-9.9 arası, Fiat Egea Cross yüzde 1,6-3,3 arası zamlandı. En ucuz Egea'nın fiyatı 402 bin 900 liradan başlıyor.

BMV

Tüm modelleri yüzde 4 şeklinde artış gösterdi.

CITROEN

C3 yüzde 0-5

C3 Aircross yüzde 4,3-4,9

C4 yüzde 5,6-6,7

C5 yüzde 4,9-5,5

VOLKSWAGEN TİCARİ

Caddy yüzde 2,5

Caddy Cargo yüzde 3-3,1

DACİA

Sandero yüzde 6,2

Sandero Stepway yüzde 5,9-6,5

Duster yüzde 5,4-7,2

OPEL

Opel Corsa yüzde 0-3,5

Astra yüzde 2,7-3,7

Crossland yüzde 3,9-6,3

Mokka yüzde 4,3-6,3

Grandland yüzde 2,3-4,6

Insignia yüzde 5

Combo yüzde 5,9-6

PEUGEOT

208 yüzde 3-4,8

2008 yüzde 2,2-3,7

308 yüzde 3-3,1

3008 yüzde 6,1-7,2

5008 yüzde 4

Rifter yüzde 5,2-6,3

Özpeynirci, fiyatları sıralarken, "Mercedes fiyatları da aynı şekilde zamlandı. C Serisi donanım değişiklikleriyle beraber yüzde 6.1, geri kalan modeller ortalama yüzde 3.1 olarak zamlandı" açıklamasında bulundu.

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Tekila
20.11.2022 11:32
AKP ve bu İslamcı kesim ülkeyi ne hale getirdiler görüyor musunuz. Din iman diye diye ülkeyi soyup soğana çevirdiler.  
 
Fakiro
20.11.2022 10:55
Fakir kuru ekmeğe muhtaç olmuş motorin 26 benzin 22 vergi sigorta zaten binmek için 50 tl bile kalmıyor uçuyoruz otomobile ne gerek 🏇🚴‍♂️  
 
Param yok fikrim var
20.11.2022 10:52
Araba kredilerini 36 yıllık olarak versinler, her 10 yılda bir fark ödemesi ile model yükseltme seçeneği sunulsun bu sayede asla araba sahibi olamayız ama asla arabasız kalmayız.  
 
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