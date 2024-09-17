Bir zamanlar Premier Lig’in yıldızıydı, şimdi 4. lige düştü

Bir dönem Liverpool forması giyen Andy Carroll kariyerindeki büyük düşüş dikkat çekiyor. Geçen sezonu Fransa Lİgue 2 ekiplerinden Amiens’te geçiren İngiliz oyuncunun kariyerine 4. Ligde devam edebileceği öğrenildi.

Fransız L'Equipe gazetesinde çıkan habere göre Andy Caroll, Fransa 4. Lig ekiplerinden Bordeaux’ya transfer olacak. Yaşadığı mali sorunların ardından küme düşen Bordeaux, İngiliz oyuncuyu bedelsiz olarak transfer edecek.

Andy Carroll, Newcastle United formasıyla 19 maçta attığı 11 gol sonrası 2011 yılında Liverpool’a transfer oldu. O dönem Luis Suarez ile birlikte Liverpool’un yolunu tutan İngiliz oyuncu için 35 milyon sterlin bonservis bedeli ödenmişti. İngiliz devinde beklentilerin çok altında kalan Carroll, 18 ayda çıktığı 58 maçta sadece 11 gol atabildi. 2012 yılında West Han United’a kiralık giden İngiliz oyuncu sonrasında bonservisi ile takıma katıldı. Caroll burada iyi bir dönem geçirerek 142 maçta 34 gol attı.

West Ham’dan sonra eski takımı Newcastle’ın yolunu tutan İngiliz futbolcu 2 sezonda sadece 1 gol atabildi. Carroll, Newcastle United sonrası bir daha hiçbir zaman en üst lig seviyesinde futbol oynayamadı.

Carroll, 2021'den bu yana iki kez Reading ve West Brom ile sözleşme imzaladı ve 57 maçta 14 gol attı.

Daha sonra kariyerini yeniden canlandırmak amacıyla Fransa'nın Amiens takımına transfer oldu ancak geçen sezon sadece 4 gol atabildi.