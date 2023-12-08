Bırakıp geldiğimiz ama unutmadığımız vatan

Kadim Türk yurtlarının kalbi ve Türklüğün beşiği Ötüken… Destanlar yatağı, bilgeler otağı Ötüken… Tuğların dokuz dokuz dikildiği, balbalların toprağa diklemesine çakıldığı, yerle göğün koyun koyuna girdiği, Tanrının devlet kutunu Türk’e verdiği Ötüken… Köklerine hasret çeken her Türk’ün rüyalarına girip, gönüllerinde ayrı bir yer edinmiş ve hayallerini süsleyen kutlu coğrafya…

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Ömrü boyunca Türk Birliği için yanıp tutuşan, her daim Turan düşleriyle yatıp kalkan Hasip Sarıgöz sonunda hayalleri gerçekleşip Türk milletinin köklerinin çıktığı bu topraklara yaptığı seyahati “Köklerden Göklere / Ötüken’e Yolculuk” adıyla kitaplaştırdı. Uzun ve yorucu bir çalışmanın ardından ortaya çıkan özgün çalışmasıyla Hasip Sarıgöz ata yurtları ile ana yurt arasında gönül ve kültür köprüleri kurmayı amaçlıyor. Türk Birliği’ne ve Turan’a giden yolda yeni yeni parke taşları döşemeyi, genç dimağlara parlak Türk olgusunu bir mıh gibi çakmayı ve vatan ve millet sevgisi taşıyan gönüllerdeki ateşi tekrar harlamayı hedefliyor.

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“Mazisi yüksek Türk kültürüyle yoğrulan ve Büyük Türk Milleti için, parlak bir atiye doğru dörtnala koşan vatan evlatlarına” ithaf ettiği kitabın ortaya çıkış hikâyesini Hasip Sarıgöz şöyle özetliyor:

“Gençliğimin üzerinden geçen uzun yıllardan sonra, taaa delikanlılığımda verilmiş olan ata yurdumuza seyahat kararını uygulama imkânını ancak bulabildim. Allah nasip etti ve 2022 yılının 20 Ağustos’unda “Ata Yurda”, yani köklerimize doğru kanat açtım.

Hani derler ya, mazisi olmayanın atisi olmazmış.

Bütün atiler de, maziler üzerine inşa edilirmiş…

Mazisi Türk kültürüyle yoğrulan vatan evlatları ise, parlak bir atiye dörtnala koşan Alperenlerdir.

Ben de bu ata yurtlarına mazimi, kadim köklerimi, ruhumun kökenlerini ve genetiğimin temellerini aramaya gittim.

Biliyorum ki, köklere inmeden göklere çıkamazsınız. Ben de köklere inerek göklere çıkabilmek amacıyla, gezdim, gördüm, inceledim, araştırdım, belgeledim ve yoluna canımı dahi feda etmeye hazır olduğum milletim için yazdım.

İşte bu kitapta; ömrüm boyunca gitmek ve görmek istediğim ata yurtlarımız olan Moğolistan coğrafyasındaki izlenimlerimi, gözlemlerimi ve özlemlerimi görecek ve ayrıca Ötüken kazan ben kepçe misali dolaşırken, bana yoldaşlık etmiş olacaksınız.

Aynı birer zaman kapsülü gibi, binlerce yıl öteden bize kutlu mesajlar gönderen kadim Türk Kurganlarını; Orhun Kitabeleri’ni, İlteriş Kağan’ı, Bilge Kağan’ı, Kül Tigin’i ve Tonyukuk’u merak etmiyor musunuz? Orhun Vadisi’nde yol almak, Orhun Şelalesinin serinliğini ve Selenge’nin dinginliğini hissetmek, Ötüken Tanrı Dağı’nda gecelemek ve sonsuz steplere at sürmek; gerçeği rüyada, rüyayı ise gerçekte görmek istemez misiniz? Tekerleğin izinden öze ulaşmak, köklerinize inerek göklere çıkmak istemez misiniz? Haydi, o zaman Ötüken’e… ”

Ayyıldız Yayınevi

Tel:(0507) 104 12 96

Bilmek isteyen yola çıkar

Sonsuzluk hissi uyandıran bozkırlardan doruğu bulutlarla kaplı mavi dağlara, kızıl ve siyah renklerle yoğrulmuş İpek Yolu çöllerinden derin ve karanlık taygalara, en soğuk tundralara, coşkun bir sel gibi akan yeşil ırmaklara sayısız yolculuk…

Gazeteci yazar Ahmet Yeşiltepe’nin hazırladığı, “Türk Dünyası Kültür Atlası” ile çocuklar; Türk Dünyası’na dair pek çok ayrıntıyı okuyup öğrenecek, merak ettiklerini araştıracak. Yetişkinler ise sahip olduğumuz kültür mirasıyla bir kez daha gurur duyacak.

“Bilmek isteyen yola çıkar!” sözünden hareketle bizi “biz” yapan kültürel birikimin köklerine ulaşmak amacıyla, Türk Dünyası’nda kilometrelerce yolculuk yapmaya hazırsanız “Türk Dünyası Kültür Atlası”nın sayfalarını çevirmeye başlayabilirsiniz…

Ötüken Neşriyat

Tel:(0212) 251 03 50