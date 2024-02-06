Birbirine bağladığı çarşaflarla yangından kaçmak istedi. Klimanın üzerine çıkıp kurtarılmayı bekledi

Büyük panik yaşanmasına neden olan yangın sabah 06.45 civarında Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi Şair Fitnat Sokak’taki 8 katlı otelin bodrum katında çıktı.

Alevler çok yayılmadı ama bodrum kattan çıkan dumanlar oteli hızla sardı. Dumanı görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Otel çalışanları da içerideki konukların bir kısmını kendileri tahliye etti. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi geldi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken dumanlar oteli kapladı. Alt katlardaki otel sakinleri itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkarılırken üst katlardakilerden bazıları panikledi.

Panikleyen otel sakinlerinden biri otelin 3. katındaki bir odanın penceresinden çarşafları birleştirip aşağı sarkıttı ve inmeye kalktı. Ama çarşaflar zemine kadar ulaşamayınca klimanın üstüne oturup yardım istedi. İtfaiye ekipleri merdivenli itfaiye aracının sepetine adamı bindirerek kurtardı.

Bodrum kattaki yangından çıkan dumanlar oteli sardığı için içeride kalanlar da çok korktu. Otel sakinlerinin bazıları kendileri dışarı çıkabildi ama bazıları itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İçeriden çıkarılan yabancı bir turist ise korkusunun ardından kendisini kurtaran itfaiyecilere sarıldı.

Yaşadığı dehşet, panik ve kurtulmanın mutluluğu ile itfaiyeciye sarılan yaşlı kadın ağladı.

Otelden çıkan dumandan etkilenen bazı otel sakinleri sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin sonrasında sedyeyle ambulansa taşındı.

Dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre olayda ölen olmadı ve itfaiye ekipleri yaklaşık 20 kişiyi kurtardı.