Birbirine giren köpekleri kask kullanarak ayıran vatandaş gündem oldu

İstanbul Ataşehir'de, bir vatandaşın bahçesinde beslediği köpeği ile sokak köpekleri arasında yaşanan kavga, mahallede kısa süreli bir gerginliğe yol açtı. Bahçedeki köpeğin sahibi, köpekler arasındaki kavgayı ayırmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Olay, köpeğin sahibinin oğlu tarafından motosiklet kaskı kullanılarak müdahale edilmesiyle daha da dikkat çekici hale geldi. Kask ile hem kendi köpeğine hem de sokak köpeğine vurarak kavgayı ayırmaya çalışan genç adam, çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, taraflar arasında kısa süreli bir sözlü tartışma yaşandığı görüldü.