Merakla beklenen Bad Boys 4 filminden kamera arkası görüntüler

Kaynak: Haber Merkezi
Merakla beklenen Bad Boys 4 filminden kamera arkası görüntüler

Merakla beklenen Bad Boys 4 filminden kamera arkası görüntüler paylaşıldı. Hayranlar, filmin yapım sürecine dair ilginç detayları öğrenme fırsatı buldu.

Sinemaseverlerin merakla beklediği Bad Boys 4 filminden kamera arkası görüntüler nihayet paylaşıldı. Aksiyon dolu sahneleri ve unutulmaz karakterleriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Bad Boys serisinin dördüncü filmi, bu görüntülerle heyecanı daha da artırdı.

Başrollerde Will Smith ve Martin Lawrence'ın yer aldığı Bad Boys 4 filminin paylaşılan kamera arkası kesitinde Will Smith'i görüyoruz. Hayranlar, sosyal medya platformlarında paylaşılan bu görüntüleri yorumlayarak, filmin yayınlanacağı günü iple çektiklerini belirtti.

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