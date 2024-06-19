Merakla beklenen Bad Boys 4 filminden kamera arkası görüntüler

Sinemaseverlerin merakla beklediği Bad Boys 4 filminden kamera arkası görüntüler nihayet paylaşıldı. Aksiyon dolu sahneleri ve unutulmaz karakterleriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Bad Boys serisinin dördüncü filmi, bu görüntülerle heyecanı daha da artırdı.

Başrollerde Will Smith ve Martin Lawrence'ın yer aldığı Bad Boys 4 filminin paylaşılan kamera arkası kesitinde Will Smith'i görüyoruz. Hayranlar, sosyal medya platformlarında paylaşılan bu görüntüleri yorumlayarak, filmin yayınlanacağı günü iple çektiklerini belirtti.