Mavi Bayraklı Altınkum plajındaki rezalete bakın. Hani temizlik imandan geliyordu

Gözde tatil beldesi Mavi Bayraklı Altınkum plajı, adeta bir çöplüğe dönüştü.

Bu plajın son zamanlarda artan çöpler nedeniyle adeta çöp yığınlarıyla dolup taştığı görüldü.

Skandal görüntüler hem tatilcilerin hem de çevrecilerin tepkilerine neden oldu.

GÖRÜNTÜLER ÇEVRE FELAKETİNİ HATIRLATIYOR

Sosyal medyada paylaşılan videoda, plajın her yerinin plastik şişeler, poşetler, yiyecek atıkları ve sigara izmaritleriyle kaplı olduğu görüldü.

Bu görüntüler, adeta bir çevre felaketini hatırlattı.

Birçok sosyal medya kullanıcısının olaya tepki gösterdiği görüldü.