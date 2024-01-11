Birbirlerinin başına vazo ile vurup kanlar içinde bıraktılar. Evli çift 40 yıl sonra ilk defa kavga etti

Aksaray’da 62 yaşındaki Mevlüt Ç. ile eşi Yeter Ç. 40 yıllık evliliklerinde ilk defa kavga etti. Sabah saatlerinde nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşayan çiftin atışmaları kavga ile sonuçlandı.

Mevlüt Ç. kavga anında eline aldığı vazo ile eşinin başına vurdu. Vurması ile kırılan vazodan bir parça alan Yeter Ç. ise vazo parçasını eşinin başına vurdu.

Karşılıklı kavganın ardından çift kanlar içinde yerde kalırken sesleri duyan komşular olayı polis ve sağlık ekiplerine iletti.

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Mevlüt Ç. hastaneye gelen gazetecilere konuşan Mevlüt Ç. pişman mısınız? sorusuna, “Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu'' dedi.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.