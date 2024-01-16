Kafalarına vazoyla vuran çiften kötü haber. 40 yıl sonra ilk defa kavga etmişlerdi

Kaynak: DHA
Kafalarına vazoyla vuran çiften kötü haber. 40 yıl sonra ilk defa kavga etmişlerdi
Aksaray’da 5 gün önce tartışıp birbirlerini vazoyla yaralayan çiftten Mevlüt Ç. (62) kızının 3. Katındaki evinden atlayarak intihar etti.

Aksaray’da 62 yaşındaki Mevlüt Ç. ile Yeter Ç. çifti 40 yıl sonra ilk kez kavga etmişlerdir. Çiftler kavga edip birbirlerini vazoyla yaraladılar.

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışan çift birbirlerinden şikayetçi olmamışlardı. Birbirinden özür dileyen çiftten 5 gün sonra kötü haber geldi.

İddiaya göre yine bir tartışma yaşanıyor. Tartışmanın ardından evden ayrılan Mevlüt Ç., 7 katlı binanın 3'üncü katında oturan kızının evine gitti.

ghjghkj.jpg

MEVLÜT Ç. İNTİHAR ETTİ

Mevlüt Ç., balkondan atlayarak intihar etti. Mevlüt Ç. hastaneye kaldırılsa da yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastanede gazetecilerin “pişman mısınız?” sorusuna Mevlüt Ç. “Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu'' demişti.

hjkj.jpg

vazo-ile-birbirini-yaralayan-ciftten-koca-intihar-etti-8669-dhaphoto1.jpg

vazo-ile-birbirini-yaralayan-ciftten-koca-intihar-etti-8669-dhaphoto3.jpg

İlgili Haberler
Birbirlerinin başına vazo ile vurup kanlar içinde bıraktılar. Evli çift 40 yıl sonra ilk defa kavga etti
Son Haberler
Hava Kuvvetleri Hasan Dağı’ndaki yaralı dağcı için alarma geçti Gündem
Hava Kuvvetleri Hasan Dağı’ndaki yaralı dağcı için alarma geçti
Sinan Çetin'in oğlu Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı. Bir polisin şehit olmasına neden olmuştu Spor
Sinan Çetin'in oğlu Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı. Bir polisin şehit olmasına neden olmuştu
Fenerbahçe'de kupa planı ortaya çıktı. İsmail Kartal kararını verdi Spor
Fenerbahçe'de kupa planı ortaya çıktı. İsmail Kartal kararını verdi
İbn-i Sina’nın mucize tedavisiydi. Sarımsağı böyle yiyince tam bir şifa bombası oluyor Sağlık
İbn-i Sina’nın mucize tedavisiydi. Sarımsağı böyle yiyince tam bir şifa bombası oluyor
Norveç dört ülkeden evlat edinmeyi askıya aldı Dünya
Norveç dört ülkeden evlat edinmeyi askıya aldı
Türkiye Kupası'nda büyük sürpriz. Süper Lig ekibi elendi Spor
Türkiye Kupası'nda büyük sürpriz. Süper Lig ekibi elendi
Erzurum-Tekman Yolu trafiğe kapandı Yaşam
Erzurum-Tekman Yolu trafiğe kapandı