Kafalarına vazoyla vuran çiften kötü haber. 40 yıl sonra ilk defa kavga etmişlerdi

Aksaray’da 62 yaşındaki Mevlüt Ç. ile Yeter Ç. çifti 40 yıl sonra ilk kez kavga etmişlerdir. Çiftler kavga edip birbirlerini vazoyla yaraladılar.

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışan çift birbirlerinden şikayetçi olmamışlardı. Birbirinden özür dileyen çiftten 5 gün sonra kötü haber geldi.

İddiaya göre yine bir tartışma yaşanıyor. Tartışmanın ardından evden ayrılan Mevlüt Ç., 7 katlı binanın 3'üncü katında oturan kızının evine gitti.

MEVLÜT Ç. İNTİHAR ETTİ

Mevlüt Ç., balkondan atlayarak intihar etti. Mevlüt Ç. hastaneye kaldırılsa da yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastanede gazetecilerin “pişman mısınız?” sorusuna Mevlüt Ç. “Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu'' demişti.