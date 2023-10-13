Birbirlerinin rakibiydiler beraber öldüler

Dünyadaki en yüksek 14 dağa tırmanan ilk Amerikalı kadın olmak için yarışan iki kadın dağcı arasındaki rekabet ölümlerine neden oldu.

Birbirlerinin rakibiydiler beraber öldüler

ABD'li dağcılar Gina Rzucidlo ve Anna Gutu, Nepalli rehberleri ile cumartesi günü Tibet'teki Shishapangma Dağı'na tırmanıştaydı. Bu tırmanış ikisinin kariyeri için çok kritik öneme sahipti çünkü iki dağcı da dünyanın en yüksek 14 zirvesine tırmanan ilk kadın ABD'li dağcı olmak için yarışıyordu. İkisi de Everest, K2 dahil 13 zirveyi geride bırakmıştı.

REKORA ÇOK YAKLAŞMIŞLARDI

Posta'nın haberine göre, rekorlarına çok yaklaşmışlardı. Ancak dağa çığ düştü. Üstelik düşen iki ayrı çığ onların rotasına isabet etti. Önce 32 yaşındaki Gutu'nun ve rehberinin ölüm haberi, sonra da 45 yaşındaki Rzucidlo'nun kayıp haberi geldi.

CANSIZ BEDENLERİ İLKBAHARDA ANCAK BULUNABİLİR

İki kadının sağ kurtulma ihtimalleri kalmayınca ailelerine öldüklerinin haberi verildi. Aileler kadınların cesetlerini almak için harekete geçti. Ancak Çin hükümeti ailelerin cesetleri helikopterle arama talebini reddetti, "hava koşulları elverişli olduğunda cesetlerin aranmasına ilkbaharda devam edilebileceğini" ailelere iletti.

Dünyanın 14 zirvesini de tamamlayan ilk kadın dağcı İspanyol dağcı Edurne Pasaban olmuştu. Norveçli Kristin Harila da kısa süre önce Pasaban'ın 189 günlük rekorunu 92 günde tamamlayarak tarihe geçmişti.

Çinli yetkililer, üç yıl süren COVID-19 kısıtlamalarının ardından bu yıl yabancı tırmanış seferlerinin yeniden başlamasına daha yeni izin vermişti.

screenshot-2-002.png

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Son Haberler
Santimetreyle ölümden döndü. Beşinci kata malzeme çeken sepetin ipi koptu Gündem
Santimetreyle ölümden döndü. Beşinci kata malzeme çeken sepetin ipi koptu
Beyza ne demek? Beyza isminin anlamı nedir? Gündem
Beyza ne demek? Beyza isminin anlamı nedir?
Tankerin üzerine demirle çıktı olanlar oldu Gündem
Tankerin üzerine demirle çıktı olanlar oldu
Kerebiç nasıl yapılır? MasterChef All Star Kerebiç tarifi için malzemeler neler? Gündem
Kerebiç nasıl yapılır? MasterChef All Star Kerebiç tarifi için malzemeler neler?
Yeni Corsa 880 bin 900 TL'den satışa sunuldu OTOMOTİV
Yeni Corsa 880 bin 900 TL'den satışa sunuldu
Saray'daki isim Turkcell’e genel müdür oldu. Bir önceki genel müdür Bülent Aksu 10 gün görevde kalmıştı Gündem
Saray'daki isim Turkcell’e genel müdür oldu. Bir önceki genel müdür Bülent Aksu 10 gün görevde kalmıştı