Birbirlerinin rakibiydiler beraber öldüler

ABD'li dağcılar Gina Rzucidlo ve Anna Gutu, Nepalli rehberleri ile cumartesi günü Tibet'teki Shishapangma Dağı'na tırmanıştaydı. Bu tırmanış ikisinin kariyeri için çok kritik öneme sahipti çünkü iki dağcı da dünyanın en yüksek 14 zirvesine tırmanan ilk kadın ABD'li dağcı olmak için yarışıyordu. İkisi de Everest, K2 dahil 13 zirveyi geride bırakmıştı.

REKORA ÇOK YAKLAŞMIŞLARDI

Posta'nın haberine göre, rekorlarına çok yaklaşmışlardı. Ancak dağa çığ düştü. Üstelik düşen iki ayrı çığ onların rotasına isabet etti. Önce 32 yaşındaki Gutu'nun ve rehberinin ölüm haberi, sonra da 45 yaşındaki Rzucidlo'nun kayıp haberi geldi.

CANSIZ BEDENLERİ İLKBAHARDA ANCAK BULUNABİLİR

İki kadının sağ kurtulma ihtimalleri kalmayınca ailelerine öldüklerinin haberi verildi. Aileler kadınların cesetlerini almak için harekete geçti. Ancak Çin hükümeti ailelerin cesetleri helikopterle arama talebini reddetti, "hava koşulları elverişli olduğunda cesetlerin aranmasına ilkbaharda devam edilebileceğini" ailelere iletti.

Dünyanın 14 zirvesini de tamamlayan ilk kadın dağcı İspanyol dağcı Edurne Pasaban olmuştu. Norveçli Kristin Harila da kısa süre önce Pasaban'ın 189 günlük rekorunu 92 günde tamamlayarak tarihe geçmişti.

Çinli yetkililer, üç yıl süren COVID-19 kısıtlamalarının ardından bu yıl yabancı tırmanış seferlerinin yeniden başlamasına daha yeni izin vermişti.