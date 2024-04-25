Birden metroda oynamaya başladı. Yolcuların ağzı açık kaldı. Nedeni şok etti

TikTok çılgınlığı devam ediyor. Son olarak metroda bir anda dans etmeye başlayan kadın gündem oldu.

TikTok, bir kullanıcının toplu taşıma aracında aniden dansa başlamasıyla viral olan bir videoya ev sahipliği yaptı.

Genç bir kadın, yolculuk esnasında TikTok için bir video çekmeye karar verdi ve dans ederek diğer yolcuların dikkatini çekti.

Bir TikTok kullanıcısının toplu taşıma aracında dans gösterisi yaparak paylaştığı video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kadın, diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında dansını sürdürdü ve bu anlar hızla yorum ve beğeni topladı.

Sosyal medya kullanıcılarından biri, "Ben ne izledim şimdi?" diye şaşkınlığını dile getirdi.

Diğer bir kullanıcı, "Daha neler göreceğiz?" diyerek gelecekteki sürprizlere atıfta bulundu.

Bir diğer yorumda ise, "Adam bakmaya utandı" ifadesi kullanıldı.

TİKTOK'TA DAHA ÖNCE DE BENZER DANS VİDEOLARI PAYLAŞILMIŞTI

50 yaşında olduğunu belirten bir kadın, "50 yaşındayım ama eteğin altındaki 20 yaşında" notuyla bir video yayınladı ve bu video tepki çekmişti.

TikTok'taki bu yeni akım, kısa sürede yüksek video yükleme sayılarına ulaşarak dünya çapında popüler olmuştu.

Işık oyunlarıyla süslenen bu dans videoları, kullanıcıların performanslarıyla takdir topladı. Bu akım, sürekli yeni videoların eklenmesiyle ve rekor beğenilerle gündemde kalmaya devam ediyor.

İzmir'in Konak ilçesinde, bir grup öğrenci, ders sırasında öğretmenlerinin önünde dans ederek TikTok videosu çekti ve bu video sosyal medyada paylaşıldığında tepki topladı.