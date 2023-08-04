Trabzonspor yöneticisi Yazıcı’dan Sörloth ve Nwakaeme açıklaması

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trabzonsporlu Proje ve Sponsorluklardan sorumlu yönetici Birhan Emre Yazıcı, Alexander Sörloth ve Anthony Nwakaeme için flaş açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor’un yönetim kurulu üyesi Birhan Emre Yazıcı, Twitter’da tesadüfen katıldığı sohbet odasında; taraftarların merak ettiği soruları yanıtlamak zorunda kalırken, açıklanması gereken bir gerçeği de yanıtlayarak, bu konuya netlik ve açıklık getirdi.

Sörloth ve Nwakaeme konusunda çarpıcı ifadeler kullanan Birhan Emre Yazıcı, artık bilinmesi gereken bazı şeylerin bilinmesi lazım diyerek, taraftarlara sosyal medyadan cevap verdi

ALEXANDER SÖRLOTH

Norveçli 28 yaşındaki santrafor Sörloth’un, Trabzon’u nedense hiç sevemediğini belirten Yazıcı, “Arkadaşlar, çok fazla taraftar hala bu iki ismi getirin diyor. Biliyor musunuz? Sörloth giderken bütün yönetici arkadaşların telefonunu engelledi. Beraber ter akıttığı futbolcu arkadaşlarına veda bile etmeden terk edip gitti. Bu bir defa büyük saygısızlıktır. Başkan, dahil yöneticiler ancak birkaç gün sonra kendisine ulaşabildi. Ulaştığında da Sörloth ‘Trabzon’a gelmek istemiyorum’ dedi. Celladına aşık olmuş biri gibi konuşup, yazıp duruyorsunuz. Sizi istemeyen bir futbolcuyu neden hala hayal ediyorsunuz? Anlamış değilim. Adam, Trabzon’a gelmek istemiyor. Neden bundan ‘500 bin Euro daha fazla verseniz gelirdi’ anlamı çıkıyor. Adam Trabzonspor’u sevmiyor, Trabzon’dan gitti. Sörloth, Trabzon’u istemedi, terk etti gitti. Şehri mi değiştirelim ne yapalım? Sörloth’un arkasından ağıt yakmaktan vazgeçin. Trabzonspor bir futbolcunun arkasından ağıt yakan bir kulüp değildir. Bizi Sörloth mu kurtaracaktı? Yapmayın bunlar yüreğime dokunuyor“ dedi.

Merkezi Ankara’da bulunan, NKY Mimarlık-Mühendislik firmasında CEO olarak görev yapan ve aynı zamanda şirketin ortağı olan ve taraftarlarına söz konusu yazışmalarda “Sörloth sizi, bizi sevmiyor” diyerek ‘’Artık bunu anlayın diyen’’ Yazıcı, “Bunu yüreğinize yazın. Biz parasını zaten verdik. Buranın ekmeğini yedi. Borcumuzda yok kendisine. Taraftar Sörloth’a niye hala kurtarıcı Mesih gözüyle bakıyor anlamıyorum? Biz çok daha büyüğüz, daha iyisini buluruz. Seni sevmeyen kadınla evlenmişsin, ondan hayır mı gelecek? Buna böyle bakın. Bu adamı bana sorarsan daha Trabzonspor taraftarı ağzına almasın. Trabzon’dan ‘Trabzon’a gelmek istemiyorum. ’ diyerek giden bir adam var. Bu adamı getirmekten hayır gelmez. Bize candan gönülden adam lazım. Ağzın dolu, bazı yerleri de konuşamıyorsun ama durum budur“ ifadelerini kullandı.

ANTHONY NWAKAEME

Nijeryalı Anthony Nwakaeme hakkında da gelen sorular için cevap yazmak zorunda kalan 42 yaşındaki Trabzon doğumlu Yazıcı, futbolcunun yaşına da dikkat çekerek “Nwakaeme diyorsunuz. Peki kaç yaşında biliyor musunuz? 34 mü? Trabzonspor’un evrilmeye çalıştığı yeri görün. Nwakaeme ile nereye kadar gidilebilirdi. Tamam çok güzeldi. Yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Kendisine yeni takımında başarılar diliyoruz ama başka şeylere önümüze bakalım artık. En azından Nwakaeme, Trabzon’u severek gitti” cümlelerine yer verdi.