NBA'de normal sezon altı karşılaşmayla devam etti. Oklahoma City Thunder, Chase Center'da karşılaştığı Golden State Warriors'u 124-112'lik skorla mağlup ederek, üst üste 13 toplamda da 21. galibiyetini elde etti. Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 38 sayıyla takımını sırtlarken, Jalen Williams 22 sayı ve Chet Holmgren de 21 sayıyla mücadele etti. Ligde 11. yenilgisini alan Warriors'ta ise Brandin Podziemski ile Pat Spencer 17'şer, Seth Curry 14 ve Draymond Green de 13 sayıyla oynadı.

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Washington Wizards'ı 121-102 yendi. Xfinity Mobile Arena'da oynanan karşılaşmada, 76ers'ın genç oyuncusu Adem Bona 4 sayı atarken 5 ribaunt aldı.Tyrese Maxey 35 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Jared McCain 14 sayı attı. Wizards'da Tristan Vukcevic 16 sayı, Justin Champagnie, Marvin Bagley ve Will Riley 13'er sayıyla oynadı.

Smoothie King Center'da oynanan karşılaşmada Minnesota Timberwolves, uzatmalarda New Orleans Pelicans'ı 149-142 mağlup etti. Timberwolves'da Anthony Edwards 44 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Rudy Gobert 26 sayı ve 13 ribauntla double-double yaparken Naz Reid 18 sayıyla oynadı. Pelicans'da Trey Murphy'nin 33 sayı ve 15 ribauntluk double-double performansı galibiyet için yeterli olmadı. Saddiq Bey 22 sayı, Derik Queen ve Jeremiah Fears ise 21'er sayıyla oynadı.

Boston Celtics, Jaylen Brown'ın 42 sayıyla oynadığı maçta, evinde New York Knicks'i 123-117 mağlup etti. Celtics'de, Derrick White 22, Anfernee Simons 12 ve Josh Minott 11 sayıyla Celtics'i galibiyete taşıyan diğer isimler oldu. Knicks'te Mikal Bridges 35 ve Karl-Anthony Towns da 29 sayı üretti. Günün diğer karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı...

Toronto Raptors: 121 - Portland Trail Blazers: 118

San Antonio Spurs: 126 - Memphis Grizzlies: 119