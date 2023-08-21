Biricik Suden'in kol kasları olay oldu

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, spor salonundan yeni bir paylaşım yaptı. Yıllara meydan okuyan 60 yaşındaki ünlü ismin kol kasları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Biricik Suden'in kol kasları olay oldu

Hem MFÖ grubu hem de solo albümlerinde dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta müzisyen Mazhar Alanson ile Biricik Suden, 2003'te dünyaevine girdi.

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Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden 60 yaşındaki Suden, son yıllarda kendini spora verdi; haftanın beş günü spor yaparak, inanılmaz bir görünüme kavuştu.

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KOL KASLARINI GÖSTERDİ

Sosyal medyadan sık sık spor salonundan paylaşımlar yapan ve fit hali ile genç kızlara taş çıkartan Biricik Suden, bir kez daha kaslarıyla adından söz ettirmeyi başardı.

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Yıllara meydan okuyan Suden, 919 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafta kol kaslarını gösterdi.

Ünlü ismin sayfasının hikayeler bölümünden yayınladığı bu kare, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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