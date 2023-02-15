Bütçede ilk ayında dev açık. Birinci aydan delindi

Bütçe daha ilk aydan delindi dev bir açıkla yeni yıla başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi 2023 yılının ilk ayında 32 milyar 243 milyon lira açık verdi. Verilere göre, bütçe gelirleri geçen yılın ocak ayına göre yüzde 64,2 artarak 289 milyar 78 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri ise yüzde 120,1 artış göstererek 321 milyar 320 milyon liraya yükseldi. Merkezi yönetim bütçesi 2022 Ocak ayında 30 milyar 44 milyon TL fazla vermişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre geçen yıl ocakta 44 milyar 276 milyon TL faiz dışı fazla verilirken bu yıl ocakta 10 milyar 883 milyon TL faiz dışı açık hesaplandı. Bütçe giderlerinde faiz harcamaları 21 milyar 359 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 299 milyar 961 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 127,7 oranında artarak 299 milyar 961 milyon TL oldu.

Ocakta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 116,8 artarak 103 milyar 240 milyon liraya çıkarken sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 104,1 artışla 15 milyar 520 milyon liraya yükseldi. Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım giderleri yüzde 244,1 artışla 19 milyar 826 milyon lira oldu. Cari transferler ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 128,2 artarak 146 milyar 381 milyon liraya çıktı. Ocakta 9 milyar 884 milyon lira sermaye gideri yapılırken, sermaye transferi 7 milyon lira olarak gerçekleşti. Borç verme giderleri ise 5 milyar 103 milyon lira oldu. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,1 artarak 21 milyar 359 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

ÖTV GELİRİNDE YÜZDE 101,7 ARTIŞ

289 milyar 78 milyon TL olarak gerçekleşen ocak ayı bütçe gelirleri içinde vergi gelirleri 252 milyar 826 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 27 milyar 535 milyon TL oldu. 2023 Ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,5 artarak 252 milyar 826 milyon TL’ye yükseldi.

Vergi türleri itibarıyla ocakta geçen yılın aynı ayına göre, gelir vergisi yüzde 80,5, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 85, özel tüketim vergisi yüzde 101,7, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 66,5, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 66,1, damga vergisi yüzde 112,2, harçlar yüzde 114, diğer vergiler tahsilatı yüzde 81,5 artarken, kurumlar vergisi yüzde 36,7 azaldı.

Geçen yılın tamamında 92.5 milyar lira aktarılan kur korumalı mevduat hesapları için Hazine’den ocak ayında 1 milyar 522 milyon 872 bin lira aktarıldı.