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EYT'de son durum ne? Meclis görüşmeleri askıya alındı

EYT, Meclis aşaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe girecekti. Meclis görüşmeleri askıya alındı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 14:07
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EYT'de son durum ne? Meclis görüşmeleri askıya alındı
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Meclis'in faaliyetlerine 1 hafta ara verileceği açıklanmıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, EYT görüşmelerinin 21 Şubat’ta yapılacağını belirtti.

Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşmasının beklendiği belirtildi.

EYT'NİN KANUN TEKLİFİ TBMM PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNDA KABUL EDİLDİ

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından EYT'nin yasalaşma sürecindeki üçüncü aşama geride kaldı.
EYT, Meclis aşaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe girecek.

DEPREM SEBEBİYLE MECLİS ÇALIŞMALARINA ARA VERDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla birlikte Meclis'in açılacağı tarihi belirtti. Elitaş açıklamasında, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir." ifadelerini kullandı.

EYT Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

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