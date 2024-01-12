Birleşik Metal iş’ten büyük grev kararı

Birleşik Metal İş ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) yaptığı 5. toplantıda da uzlaşıya varılamadı. Bu sebeple Birleşik Metal İş çalışanları, Tofaş, Bosch, Karsan, Prysmian gibi fabrikalarda greve başladı. Birleşik Metal İş’ten yapılan açıklamada, metal işçilerinin kabul edebileceği bir teklifin ortaya konmadığı belirtildi.

Grup Toplu İş Sözleşmesi için görüşmeler 26 Eylül 2023 tarihinde başlamış ve Türk Metal Sendikası’nın masadan kalkması üzerine taraflar uyuşmazlık tutanağı tutmuştu. MESS, ilk 6 ay için yüzde 35’lik zam teklifini önce yüzde 50’ye daha sonra ise yüzde 60’a yükseltti. Teklifin kabul edilmemesi üzerine uzlaşı sağlanamadı ve metal işçileri grev kararı aldı. Birleşik Metal İşçileri basın açıklamasında, “Beklemenin anlamı kalmamıştır, şimdi yeni bir sürece giriyoruz. Kavgamız yeni başlıyor” açıklamasını yaptı.

37 FABRİKADA GREV BAŞLAYACAK

Sermayenin dayatmalarına boyun eğmeyeceklerinin altını çizen Birleşik Metal İş, “Dünden bugüne mücadele tarihimiz bu kararlılığımızın bir dizi örneği ile doludur. Şimdi yeni bir sürece giriyoruz. Kavgamız yeni başlıyor. Artık süreç grev aşamasındadır. Şimdi dönem grev kararlarını almak, en güçlü biçimde hayata geçirme dönemidir.” ifadelerini kullandı.

"MESS İŞÇİLERİN HAKLI TALEPLERİNE KULAK TIKIYOR"

"Bütün bu gelişmeleri değerlendiren Başkanlar Kurulumuz, MESS’in metal işçilerinin haklı taleplerinin karşılamaması nedeniyle mücadelenin yükseltilmesi kararını almıştır. MESS, işçilerin haklı taleplerine kulaklarını tıkamakta, açlık ve yoksulluğun yakıcı sesini duymamaktadır.” diyen Birleşik Metal işçileri, kendilerine düşen görevin hak ve taleplerine sahip çıkmak olduğunu ifade etti.