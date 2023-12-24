Birleşmiş Milletler İsrail saldırılarında ölen personellerinin sayısını açıkladı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği ağır saldırılar 7 Ekim’den bu yana devam ederken, saldırılarda yaşamını yitiren Birleşmiş Milletler (BM) personeli sayısı da her geçen gün artıyor.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ölen BM personeli sayısının 142’ye yükseldiği duyuruldu.

"PERSONELLERİMİZİN YASINI TUTUYORUZ"

Duyuruda, “Ekiplerimiz ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek için imkansızı başarıyor. Çoğu aileleriyle birlikte Gazze'de öldürülen 142 UNRWA personelinin yasını tutuyoruz” denildi.

