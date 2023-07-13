Birleşmiş Milletler'den "sığınmacı" çağrısı

BM Sözcüsü Dujarric, sığınmacılarla ilgili "küresel dayanışma" çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler'den "sığınmacı" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), çatışma bulunan bölgelerden kaçanlara, gelişmekte olan ve kendi sorunlarıyla baş etmeye çalışan ülkelerin kapılarını açtığını belirterek, "küresel dayanışma" çağrısında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Sudan ve genel olarak çatışmadan kaçan kişilerle ilgili konuştu.

"BÖLÜŞTÜRÜLMESİ GEREKEN BİR MESELE"

Dujarric, çatışmadan kaçan kişilere kapılarını açan ülkelerin, genellikle gelişmekte olan ülkeler olduğuna, kendi sorunları ve "gerçek sınamalarla" uğraştığına dikkati çekti.

Bunun Bangladeş ve Çad gibi ülkelerde açık bir şekilde görüldüğünü ifade eden Dujarric, "Bu, küresel dayanışmayla bölüştürülmesi gereken bir mesele." dedi.

"SUDAN HALKI İÇİN GİRİŞİMLERİ DESTEKLİYORUZ"

Dujarric, BM'nin Sudan'da barış için birebir rol oynamadığına işaret ederek, birçok farklı barış girişimi bulunduğunu ve BM'nin de bunları desteklediğini söyledi.

Kendi irtibatlarının da sürdüğünü kaydeden Dujarric, "Sudan halkının korkunç acısını dindirmeyi amaçlayan girişimleri destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'da nisan ortasından bu yana süren iç savaş nedeniyle yerinden olanların sayısının 3 milyonu geçtiğini açıklamıştı. IOM'un paylaştığı son verilere göre, çatışmalar nedeniyle 2 milyon 414 bin kişi ülke içinde farklı bir bölgeye kaçarken, 737 bin kişi de komşu ülkelere sığındı.

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