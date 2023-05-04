Birleşmiş Milletler'den Sudan açıklaması

Editör: Özlem Kıral

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Çarşamba günü Sudan'daki çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu. Guterres, Sudan'ın insani bir felaketle karşı karşıya olduğunu söyledi ve Sudan halkı için uluslararası destek çağrısında bulundu.

Guterres, Kenya'nın Nairobi kentinde düzenlediği basın toplantısında, "İnsani yardımların Sudan'a girmesine izin verilmeli. Bu yardımları en çok ihtiyacı olan insanlara dağıtabilmek için güvenli ve acil bir sürece ihtiyacımız var" dedi. "Sivillerin ve sivil altyapının da korunması gerektiğini söyleyen Genel Sekreter, insani yardım çalışanlarına saygı duyulmalı dedi.

Sudan Sağlık Bakanlığı, Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 500'den fazla kişinin öldüğünü ve yaklaşık 5.000 kişinin yaralandığını açıkladı.