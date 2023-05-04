Birleşmiş Milletler'den Sudan açıklaması

BM Genel Sekrteri Guterres yaptığı açıklamada Sudan'ın büyük bir insani felaketle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler'den Sudan açıklaması

Editör: Özlem Kıral

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Çarşamba günü Sudan'daki çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu. Guterres, Sudan'ın insani bir felaketle karşı karşıya olduğunu söyledi ve Sudan halkı için uluslararası destek çağrısında bulundu.

Guterres, Kenya'nın Nairobi kentinde düzenlediği basın toplantısında, "İnsani yardımların Sudan'a girmesine izin verilmeli. Bu yardımları en çok ihtiyacı olan insanlara dağıtabilmek için güvenli ve acil bir sürece ihtiyacımız var" dedi. "Sivillerin ve sivil altyapının da korunması gerektiğini söyleyen Genel Sekreter, insani yardım çalışanlarına saygı duyulmalı dedi.

Sudan Sağlık Bakanlığı, Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 500'den fazla kişinin öldüğünü ve yaklaşık 5.000 kişinin yaralandığını açıkladı.

Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Son Haberler
İstanbul'da terör operasyonu: 6 gözaltı Güncel
İstanbul'da terör operasyonu: 6 gözaltı
ABD'de silahlı saldırı: 1ölü, 3 yaralı Dünya
ABD'de silahlı saldırı: 1ölü, 3 yaralı
Adana'da dolandırıcılık çetesinin liderinden servet çıktı Güncel
Adana'da dolandırıcılık çetesinin liderinden servet çıktı
Süleyman Soylu'ya Şişli'de boş meydan şoku Siyaset
Süleyman Soylu'ya Şişli'de boş meydan şoku
Jackson Muleka'ya ABD kancası. Beşiktaş teklife yanıt verdi Spor
Jackson Muleka'ya ABD kancası. Beşiktaş teklife yanıt verdi
Ailesini katleden şahıstan skandal ifade Güncel
Ailesini katleden şahıstan skandal ifade
Bahis çetesine 'Son fön' operasyonu: Gözaltılar var Güncel
Bahis çetesine 'Son fön' operasyonu: Gözaltılar var