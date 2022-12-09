Acun Ilıcalı, sevgilisi ile küçük kızını tanıştırdı. Birlikte yılbaşı alışverişine çıktılar

Acun Ilıcalı özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Şeyma Subaşı ile evliliği döneminden Melisa adından bir kızı dünyaya gelen Acun Ilıcalı, kızını sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile tanıştırdı. İlişkisini göz önünde yaşayan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızı Melisa Ilıcalı ile AVM'ye gitti.

MELİSA İLE ÇAĞLA'NIN KEYFİ YERİNDE

Üç isim mağazaları gezip alışveriş yaptılar. Ayça Çağla Altunkaya ile Melisa Ilıcalı, birlikte yeni yıl için alışveriş yaptılar. İki ismin o anları ise sosyal medyada gündem oldu ve Şeyma Subaşı'nın tepkisi merak edilmeye başlandı.

Sevgilisi Meedo ile evlenmeye hazırlanan Şeyma Subaşı, bir süredir yurt dışında yaşıyor. Şeyma Subaşı'nın, kızı ile Ayça Çağla Altınkaya'nın samimiyetine henüz bir tepki vermediği biliniyor.