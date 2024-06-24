Bisiklet devi iflasını istedi. Çok ucuza satılıyordu

Kuzey Ren-Vestfalya'nın Niederküchten kentinde faaliyet gösteren E-bisiklet üreticisi Llobe iflasını istedi. Llobe, özellikle hesaplı e-bisiklet modelleriyle biliniyordu. Bazı modelleri 1.000 Euro'nun altında satılıyordu.

Şirket, Lidl ve Aldi gibi indirim marketlerine tedarik sağlıyor ve ürünleri Hagebaumarkt gibi yapı marketlerinde satılıyordu.

Bu nedenle, e-bisikletleri özellikle yeni kullanıcılar arasında oldukça popülerdi.

Ayrıca, yakın zamanda e-bisiklet üreticileri VanMoof ve Prophete de iflas başvurusunda bulunmuş ancak her iki şirkette devralma yoluyla iflastan kurtarılmıştı.