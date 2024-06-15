44 Yıldır faaliyet gösteriyordu: Dev şirket iflas etti

Kaynak: Haber Merkezi
44 Yıldır faaliyet gösteriyordu: Dev şirket iflas etti

1980 yılında kurulan ve Suudi Arabistan'a satılan, Kocaeli merkezli şirket, 44 yıllık faaliyet süresinin ardından iflasını açıkladı.

1980 yılında Kocaeli'de faaliyete başlayan ve daha sonra Saudi Cable Group'un bünyesine katılan Elimsan şirketi, finansal zorluklar nedeniyle iflasını açıkladı. Uzun yıllar boyunca bölge ekonomisine katkıda bulunan ve yüzlerce kişiye istihdam sağlayan firma, 2022'de alınan konkordato kararı sonrası üretim faaliyetlerini durdurdu ve çok sayıda çalışanını işten çıkardı.

Şirketin Kartepe'deki tesisleri ve varlıkları, yönetimsel sorunlar sebebiyle icra yoluyla satışa sunuldu. 2023 yılı itibarıyla ise Elimsan, tüm personelini işten çıkararak operasyonlarını sonlandırdı. Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 5 Haziran 2024 tarihinde Elimsan'ın iki ana şirketinin resmi olarak iflas ettiğine hükmetti, bu durum bölge çalışanları ve iş çevreleri için kayda değer bir gelişme olarak nitelendirildi.

kocaeli-deki-44-yillik-dev-sirket-iflas-etti-17434258-8756-amp.jpg

YÖNETİM ZAFİYETLERİ NEDENİYLE EKONOMİK SIKINTILAR YAŞANDI

Sakarya kökenli Elimsan Şalt Cihazları ve Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş., mali zorluklar nedeniyle 2022'de konkordato sürecine girdi ve üretim faaliyetlerini askıya aldı. Şirket, 31 Ağustos 2023 tarihinde iş gücünü daraltma kararı alarak 200'ü aşkın çalışanını işten çıkardı ve faaliyetlerine son verdi. Kurucusu Muzaffer Avcı'nın liderliğinde 1980'de kurulan ve sektörde öne çıkan Elimsan, 2008'de Saudi Cable Group'a satışının ardından yönetimsel sorunlarla karşılaştı. Konkordato sürecinde iyileşme sağlanamayan firma, 31 Aralık 2023 itibarıyla kapılarını tamamen kapatarak varlıklarını icra yoluyla satışa sundu.

İlgili Haberler
Kurban etini yediğiniz saat size hastalığınızı söylüyor
MEB'den yeni karar! Sınırlama getirildi
Meteoroloji'den o bölgeye kırmızı alarm
Tarkan 7 yıl sonra 'Kuantum 51' ile geri döndü. Albümün en çok dinlenenleri belli oldu
Hasta ve yakınları küfürler savurarak doktora saldırdı
Ankara’da 3 araç birbirine girdi. Çok sayıda yaralı var
Fatih Portakal'ın yayın kombinine şok yorum: Yarısı soyulmamış portakal
Son Haberler
Oto galeride yangın panik yarattı Yerel Haberler
Oto galeride yangın panik yarattı
22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü AVM'de yakalandı Yerel Haberler
22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü AVM'de yakalandı
Sahte engelli raporları düzenleyen çeteye operasyon: 4 tutuklama Yerel Haberler
Sahte engelli raporları düzenleyen çeteye operasyon: 4 tutuklama
Kurban etini yediğiniz saat size hastalığınızı söylüyor Sağlık
Kurban etini yediğiniz saat size hastalığınızı söylüyor
ÖTV muafiyetli araç alanlar dikkat! Artık şartlar değişti Ekonomi
ÖTV muafiyetli araç alanlar dikkat! Artık şartlar değişti
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruluyor Gündem
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruluyor