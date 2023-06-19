Bisikletli vatandaşın başına geldi. Bursa İnegöl'ü resmen sel aldı

Bursa İnegöl’de sokakları sel alırken bisikletli bir vatandaşın düşme anı sosyal medyada gündem oldu.

Bisikletli vatandaşın başına geldi. Bursa İnegöl'ü resmen sel aldı

İHA’nın haberine göre, Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağanak hayatı felç etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentin birçok noktasında etkisini gösteren şiddetli yağmurla birlikte sokak ve caddeler adeta göle döndü.

Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlanırken, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda bisikletiyle ilerlemeye çalışan bir kişi zor anlar yaşadı.

Göle dönen bulvarda bisikleti ile yol kenarına geçmeye çalışan kişi, dengesini kaybederek düştü.

Su birikintisindeki derinliği kestiremeyince suya balıklama dalan bisikletçinin videosu viral oldu.

aw917179-01.jpg

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçede ihbar yapılan adreslerde BUSKİ ve belediye ekipleri su tahliye çalışması yaptı.

aw917179-02.jpg

Öne Çıkanlar
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Son Haberler
Dış güçler yakalandı! Bu bir 'biraz da gülelim' haberidir Güncel
Dış güçler yakalandı! Bu bir 'biraz da gülelim' haberidir
Ankara’da 825 bin liralık kaçak ürün operasyonu Güncel
Ankara’da 825 bin liralık kaçak ürün operasyonu
Ağrı’da 6 kilo 210 gram skunk ele geçirildi Dünya
Ağrı’da 6 kilo 210 gram skunk ele geçirildi
Hava sıcaklıkları artıyor. Cilt kuruluğu olanlar nasıl önlemler almalı Sağlık
Hava sıcaklıkları artıyor. Cilt kuruluğu olanlar nasıl önlemler almalı
Sapanca sular altında kaldı Güncel
Sapanca sular altında kaldı
Burası Afrika değil Muş Ovası Güncel
Burası Afrika değil Muş Ovası
Çin Atatürk’ün yaptığını yaptı. Ülkeyi demir ağlarla ördü Güncel
Çin Atatürk’ün yaptığını yaptı. Ülkeyi demir ağlarla ördü