Bisikletli vatandaşın başına geldi. Bursa İnegöl'ü resmen sel aldı

İHA’nın haberine göre, Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağanak hayatı felç etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentin birçok noktasında etkisini gösteren şiddetli yağmurla birlikte sokak ve caddeler adeta göle döndü.

Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlanırken, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda bisikletiyle ilerlemeye çalışan bir kişi zor anlar yaşadı.

Göle dönen bulvarda bisikleti ile yol kenarına geçmeye çalışan kişi, dengesini kaybederek düştü.

Su birikintisindeki derinliği kestiremeyince suya balıklama dalan bisikletçinin videosu viral oldu.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçede ihbar yapılan adreslerde BUSKİ ve belediye ekipleri su tahliye çalışması yaptı.