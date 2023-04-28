Bisikletliye motosiklet çarptı

Burdur'un Bucak ilçesinde ara yoldan kontrolsüz çıkan bisikletliye motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bisikletliye motosiklet çarptı

(İHA) Kaza, saat 17.00 sıralarında Bucak ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Okullar Caddesi'nde 15 ACC 491 plakalı motosiklet ara yoldan kontrolsüz çıkan bisikletliye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen bisiklet sürücüsü Ahmet Durgut yaralandı.

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Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken motosiklet sürücüsü olay yerinden ayrıldı.

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Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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