Bisikletliye otomobil çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ’da seyir halindeki bisikletliye otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Bisikletliye otomobil çarptı: 1 yaralı

İHA’nın haberine göre, kaza sabah saatlerinde Muratlı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, A.S. sevk ve idaresindeki 59 NF 743 plakalı araç, bisikletiyle seyir halinde bulunan A.N.’ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle başını aracın ön camına çarpan bisikletli A.N. yaralandı. Yaralı, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

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Aracın ters yöne girdiği iddia edilirken, yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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