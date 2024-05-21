İzmir’de 10 köpek zehirlenerek öldürüldü

Gece saatlerinde Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi’nde, 10 köpeğin kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zehirlenerek öldürüldüğüne dair Urla Belediyesi Veterinerliğine ihbar yapıldı. Adrese giden ekiplerce zehirlenerek öldürüldüğü belirlenen köpekler bölgeden alınırken, sokakta bulunan diğer köpeklerin zehirlenme ihtimaline karşı sabahın erken saatlerine kadar nöbet tutuldu.

Gülbahçe Mahalle sakinlerinden 23 yaşındaki Elif Sarı, köpeklerin zehirlenerek öldürülmesine tepki göstererek, “Bizler bu hayvanları seven, besleyen, bakan insanlarız. Fakat sevenler kadar sevmeyenlerin de olduğunu gördük. Veterinerin söylediğine göre hayvanlar 'tarım ilacı ya da fare zehiriyle' zehirlendiler. Sahipli ve çipi olan köpeklerin de aralarında olduğu 8-10 tane köpeğimizi ağzında köpüklerle titrer halde bulduk. Zehir çok kuvvetli olduğu için ve panzehiri de bulunmadığı için hepsini kaybettik” dedi.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü HAYDİ Polisleri ve Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmaların başlatıldığı öğrenildi.