Rahim meditasyonu yaptı: “Rahim sadece bebek doğurmak için değildir”

Kaynak: Haber Merkezi
Rahim meditasyonu yaptı: “Rahim sadece bebek doğurmak için değildir”
Bir sosyal medya kullanıcısı, “Rahim sadece bebek doğurmak için değildir” diyerek rahim meditasyonu yaptığı anları paylaştı.

Sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım, kullanıcılar arasında geniş bir tartışma başlattı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Rahim sadece bebek doğurmak için değildir” ifadeleriyle rahim meditasyonu yaptığı anları paylaştı. Paylaşımda, meditasyonun kadının içsel gücünü ve rahminin enerji merkezi olarak önemini vurgulayan kullanıcı, bu pratiğin kadın sağlığı ve ruhsal dengenin korunmasında nasıl yardımcı olduğunu açıkladı.

Video kısa sürede viral olurken, birçok kişi paylaşımı destekledi ve kadınların bedenleriyle daha derin bir bağ kurmalarının önemini vurguladı. Öte yandan, bazı kullanıcılar ise bu pratiği eleştirerek, bilimsel temellerinin sorgulanması gerektiğini savundu.

Son Haberler
HSK atama kararları Resmi Gazete’de: Bin 44 yeni hakim ve savcı Gündem
HSK atama kararları Resmi Gazete’de: Bin 44 yeni hakim ve savcı
Taksiciyi bıçaklayıp gasbeden zanlı operasyonla yakalandı Yaşam
Taksiciyi bıçaklayıp gasbeden zanlı operasyonla yakalandı
MİT’ten 5 soruluk kriptoloji testi: Atatürk'ün şifrelenmiş sözü de yer alıyor Gündem
MİT’ten 5 soruluk kriptoloji testi: Atatürk'ün şifrelenmiş sözü de yer alıyor
Sivas'ta kamyon bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Yaşam
Sivas'ta kamyon bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Kaderini sev Yazarlar
Kaderini sev
Borçlular yandım Allah diyecek… Yazarlar
Borçlular yandım Allah diyecek…
Nüfus çöküşü… Yazarlar
Nüfus çöküşü…