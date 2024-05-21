Rahim meditasyonu yaptı: “Rahim sadece bebek doğurmak için değildir”

Sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım, kullanıcılar arasında geniş bir tartışma başlattı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Rahim sadece bebek doğurmak için değildir” ifadeleriyle rahim meditasyonu yaptığı anları paylaştı. Paylaşımda, meditasyonun kadının içsel gücünü ve rahminin enerji merkezi olarak önemini vurgulayan kullanıcı, bu pratiğin kadın sağlığı ve ruhsal dengenin korunmasında nasıl yardımcı olduğunu açıkladı.

Video kısa sürede viral olurken, birçok kişi paylaşımı destekledi ve kadınların bedenleriyle daha derin bir bağ kurmalarının önemini vurguladı. Öte yandan, bazı kullanıcılar ise bu pratiği eleştirerek, bilimsel temellerinin sorgulanması gerektiğini savundu.