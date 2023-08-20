Bisiklette hedef 2028 Olimpiyatlarında altın madalya

Erciyes'ten Bozkıra S2 MTB Anadolu Dağ Bisikleti Yarışları'nın (Uluslararası Anatolia Stage Race XCS Dağ Bisikleti Yarışı) tanıtımı için geldiği Kırşehir'de AA muhabirine açıklamalarda bulunan Müftüoğlu, federasyonun çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi verdi.
Farklı illerde organizasyonların devam ettiğini anlatan Müftüoğlu, gelecek hafta Sivas'ta 4 gün sürecek yol bisikleti yarışları düzenleyeceklerini belirtti.
Daha sonra Van'da yarışların yapılacağını ve doğu bölgesinde turizmin hareketlenmesini amaçladıklarını aktaran Müftüoğlu, sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu yapacaklarını dile getirdi.