Bisikletteki 2 kardeşe otomobil çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: DHA
Bisikletteki 2 kardeşe otomobil çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde hareket halindeki otomobil, bisikletle yolun karşına geçmeye çalışan yabancı uyruklu iki çocuğa çarptı.

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki İsmail Ades hayatını kaybetti, 8 yaşındaki kardeşi Gays Ades ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 21.45 sıralarında İbni Sina Caddesi ile Elçi Sokağın kesiştiği kavşakta, Emre M. idaresindeki otomobilin çocuklara çarpmasıyla gerçekleşti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İsmail, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Gays’ın durumu ağır olduğu için Ankara’ya sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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