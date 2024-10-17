Bisikletteki 2 kardeşe otomobil çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki İsmail Ades hayatını kaybetti, 8 yaşındaki kardeşi Gays Ades ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında İbni Sina Caddesi ile Elçi Sokağın kesiştiği kavşakta, Emre M. idaresindeki otomobilin çocuklara çarpmasıyla gerçekleşti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İsmail, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Gays’ın durumu ağır olduğu için Ankara’ya sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.