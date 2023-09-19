Bismil’de 3 kişinin öldüğü olayda kan donduran görüntü

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde dün husumetli iki aile arasında çıkan silahlı çatışma sonucu 3 kişinin öldüğü olaya ait kan donduran görüntü ortaya çıktı.

KAYNAK: İHA
Bismil’de 3 kişinin öldüğü olayda kan donduran görüntü

İHA'nın haberine göre, olay, dün Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi 802’nci sokakta meydana geldi. Bir yıl önce şakalaşma sonucu iki arkadaş arasında çıkan tartışmada bir kişi hayatını kaybetmişti.

Olayın kan davasına dönmesiyle mahallede karşılaşan taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Recep Gümürcü, Hisamettin Tekin ve Meydin Gümürcü’nün hayatını kaybettiği Sedat Tekin’nin yaralandığı olayda kan donduran görüntü ortaya çıktı.

Görüntüde, saldırgan yerde yaralı yatan bir kişiye elindeki tabanca ile ateş ediyor. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan yaralı Sedat Tekin’in yoğun bakımda olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan P.G. ve M.M.D.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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