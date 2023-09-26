Bismil’de trafo yangını: Mahalle elektriksiz kaldı

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

Yangın tüm trafoyu sardı

Yangın, akşam saatlerinde Kağıtlı Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki bir enerji şirketine ait trafo, nedeni belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm trafoyu kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri geldi.

1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alıp söndürdü. Yangın nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşanırken, enerji şirketi çalışanları da trafoyu onarmak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri ise yangının çıkış nedenini araştırmak için inceleme yaptı.