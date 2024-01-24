Bit pire tahtakurusu gibi böcekleri öldürüyor. İşte o mucize ot

Sağlıklı ve hastalıksız bir yaşam için doğal besinler önemli bir alternatiftir.

Doğal besinlerden biri de pembe pire otudur.

Pembe pire otu, böcekleri yok etmek için kullanılan bir bitkidir.

PEMBE PİRE OTU HAKKINDA BİLGİLER

Pembe pire otu, Doğu Anadolu’da bulunan, bileşikgiller ailesine ait, otsu bir bitkidir.

Bitkinin gövdesi dik ve az tüylüdür. Çiçekleri gül rengi ve dil şeklindedir.

Bitkinin içinde “piretrin” adlı bir madde bulunur. Bu madde çok güçlü bir böcek ilacıdır.

PEMBE PİRE OTUNUN YARARLARI…

Bitkinin içindeki piretrin, pire, kene gibi kan emen hayvanlara karşı çok zehirlidir. Ancak insan, kedi, köpek gibi hayvanlara karşı çok az zehirlidir.

Piretrin, kan emen hayvanlarla temas ettiğinde onları öldürür. Bu yüzden bitkiye pire otu da denir.

Bitkinin çiçekleri toplanıp kurutulur. Sonra el değirmenlerinde öğütülerek toz haline getirilir.

Bu toz, pire ve diğer böcekler (örneğin hamamböceği, tahtakurusu, kene, karınca ve örümcek) ile mücadele etmek için evde istenilen yerlere serpilebilir.