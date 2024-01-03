Bitcoin şimşek gibi çaktı yıldırım gibi düştü

Bitcoin son zamanlarda ETF iyimserliğinin etkisiyle yükselişler yaşadı. Ancak gelen gelişmelerin etkisiyle kazançlarını silerek kırmızı bir tablo çizdi.

Bitcoin, gün içinde 45 bin doların üzerini test ettikten sonra yüzde 9'a varan geri çekilme hareketiyle 40.710 seviyesini gördü.

Bitcoin TSİ 16.03’te 42.579 dolar seviyesinde işlem gördü.

Kripto para piyasası ETF iyimserliği ile 2024 yılına hızlı bir giriş yaparak başlamıştı.

SEC’in 10 Ocak 2024 tarihine kadar bu konuda bir karar vermesi bekleniyor. Fakat SEC'in bu karar için ek süre istediği de belirtildi.

Alpha Impact kurucusu Hayden Hughes’a göre yaklaşan ETF onay haberi gölgesinde traderlar ilk günlerinde “treni kaçırmama” hissiyatıyla alım yaptı.

ABD’de Fed’in faiz indirim sürecine gireceği beklentisinin risk iştahını artırması sonucu kripto para birimlerini destekleyen bir başka etken oldu.

Kripto saklama kuruluşu Copper Technologies Ltd. araştırma müdürü Fadi Aboualfa Çarşamba günü gönderdiği bir e-postada, "Birçok soru işareti olan bir yıla girerken, piyasalar tüm varlık sınıflarındaki riski ölçmeye başladıkça kısa vadede muhtemelen artan bir dalgalanma göreceğiz. Ne olursa olsun, Aralık ayının başında piyasaların aynı şekilde düştüğünü, ancak daha sonra yükseldiğini gördük" ifadelerini kullandı.