Yeni yılda uygulanacak trafik cezaları belli oldu. Cepler yanacak

Kaynak: Haber Merkezi
Yeni yılda uygulanacak trafik cezaları belli oldu. Cepler yanacak
Yeni yılın gelmesiyle neredeyse tüm kalem gruplarına zam geldi. Hiçbir kalemin es geçmediği zamların bu sefer ki durağı ise trafik cezaları oldu.

Trafikte kazalarını, olabilecek can ve mal kayıplarını engellemek amacıyla sık sık Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklikler yapılmakta.

Yapılan bu kanunlardaki kurallara uymayanlar için belirlenen cezalar da sürekli olarak değişiklik göstermekte.

Bu çerçevede, trafiği daha güvenli hale getiren kurallara uymayanlar için kötü bir haber var.

Her sene yapıldığı gibi yıl da yeniden değerlendirme oranları sonucunda trafik kurallarına uymayanlara uygulanan cezalarda değişiklik yapıldı.

2024 yılı için yüzde 58,46 olarak belirlenen yeniden değerlendirme oranı, 2023 yılındaki trafik cezalarının da bu oranda artmasına neden oldu.

Kurallara uymayan sürücülerin 2024 yılında ödemek zorunda kalacağı trafik cezalarının listesi şe şekilde:

ceza1.jpg

ceza2.jpg

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