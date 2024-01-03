HSBC'den Dolar/TL tahmini

HSBC stratejistleri Murat Toprak ve Charotte Ong yayımladıkları raporda Dolar/TL ’nin yavaş ve ılımlı yükseliş sergileyerek yıl sonunda 33 TL’ye yükseleceği görüşünü sürdürdüklerini vurguladı.

HSBC stratejistleri raporunda “Lira düşüşünü kontrol etme stratejisi çalışıyor, para politikası FX carry’yi desteklerken dolarizasyonu sınırlıyor ve makroekonomik dengelenmeye yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

Stratejistler 2023 yılının ortalarından itibaren seçim sonrası değişen Merkez Bankası kadrosunu uyguladığı politikaların etkisiyle başlatılan sıkılaşma politikası dahilinde ki büyük ölçekli faiz artışları sonucu carry dinamiklerinin lira lehine bir süreç başlattığını söyledi.

HSBC tarafından yayımlanan raporda şu değerlendirmelere yer verildi:

Lira mevduatlara ödenen faiz güçlü bir şekilde yükseldi. Reel bazda bu mevduatların getirisi hala negatif ama dinamikler lira için net bir şekilde daha pozitife döndü.

Lira mevduatın çekiciliği yılın ikinci yarısındaki dezenflasyonla birlikte 2024’te daha fazla artabilir. Reel faiz trendi lira için odak noktası olacak.

Kredi büyümesinin yavaşlamasıyla birlikte iç talep büyük ihtimal daha zayıf olacak ve cari açık azalacak. Bu da liranın daha az kırılgan olmasını sağlayacak.